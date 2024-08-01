Винник сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списков на обмен

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Россиянин Александр Винник позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списка на обмен заключёнными между Россией и США. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его мама Вера Винник.
Она уточнила, что сын позвонил ей по тюремному телефону в четверг. Изначально он числился в списках на обмен, но после по непонятной причине был удалён из них.
По словам Винник, её сын с трудом говорил, потому что очень расстроен таким стечением обстоятельств.
Женщина предположила, что такое могло произойти, поскольку Винника не осудили.
Агентство пишет, что мать Винника тоже с трудом могла говорить, она была в ужасе от произошедшего.
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По словам Винник, её сын с трудом говорил, потому что очень расстроен таким стечением обстоятельств.
Женщина предположила, что такое могло произойти, поскольку Винника не осудили.
Агентство пишет, что мать Винника тоже с трудом могла говорить, она была в ужасе от произошедшего.
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Анастасия Чинкова