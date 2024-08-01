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Трамп раскритиковал сделку с обменом заключенных

01 августа 2024, 23:54
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку по обмену заключенными между Россией и Западом. В социальной сети Truth Social он потребовал ответов от Белого дома.
«Так когда же они собираются опубликовать подробности обмена пленными с Россией? Сколько людей мы получили за тех, кого отдали?.. Освобождаем ли мы убийц, киллеров или головорезов? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками», – заявил политик.

Он сказал, что американские переговорщики всегда были «позором» для страны. По его словам, официальные лица назвали сделку сложной, «чтобы никто не мог понять, насколько она плоха».



Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Павел Рубцов.

Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

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#сша
#дональд трамп
#россия
Израиль ликвидировал журналиста и обвинил его в работе на ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал журналиста Al-Jazeera, обвинив его в работе на ХАМАС
02 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/e-crow

Израиль объявил о ликвидации журналиста телеканала Al-Jazeera Исмаила аль-Гуля, обвинив его в работе на палестинскую организацию ХАМАС. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что военные опубликовали заявление о ликвидации человека, который помогал ХАМАС снимать и публиковать нападения на израильские войска. Имя этого человека совпадает с именем погибшего репортера телеканала. Накануне издание Al Jazeera сообщилл, что Исмаил аль-Гуль и оператор Рами ар-Рифи стали жертвами огня израильских военных в Газе.

«Армия обороны Израиля и израильское управление по безопасности ликвидировали террориста, который участвовал в нападении 7 октября и отвечал за запись и публикацию атак против сил ЦАХАЛ», – говорится в сообщении израильской армии.

Ранее ХАМАС опроверг официальное заявление израильских властей о ликвидации лидера боевиков организации Мухаммада ад-Дейфа. До этого ЦАХАЛ совместно с израильской разведкой ISA сообщила об уничтожении ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.

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#хамас
#цахал
#израиль
#сектор газа
#журналист
#убийство
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Экс-разведчик назвал сратегическую цель США по России
Экс-разведчик Риттер: США стремятся ослабить РФ и ЕС через конфликт на Украине
02 августа 2024, 00:03

Фото: iStock/Sven Loeffler

Бывший сотрудник военной разведки США Скоро Риттер рассказал в интервью Sputnik о стратегических целях Вашингтона в отношении России.
По его словам, США хотят ослабить Россию и Европейский союз через конфликт в Украине.

«Америка применяет санкции для достижения более широкой стратегической цели, не только ослабляя Россию, но и ослабляя Европу, чтобы Соединенные Штаты вышли из этого конфликта более сильными», – подчеркнул он.

По словам бывшего разведчика, санкции не оказали желаемого воздействия на российскую экономику. Напротив, Москва стала сильнее, а европейские страны ощущают негативные последствия антироссийских санкций.

Ранее Риттер заявил, что является искусственным государством, используемым Западом для сдерживания России. По его словам, страны ЕС не хотят воевать за Киев.

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#сша
#россия
#евросоюз
#украина
#киев
#москва
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Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге
01 августа 2024, 23:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, вернувшихся на родину в результате обмена пленными, за верность присяге, передает пресс-служба Кремля.
«Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, – и вот вы дома», – заявил он.

Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#владимир путин
#президент
#аэропорт
#россия
#фсб
#сша
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Шольц встретился в аэропорту с обменянными российскими политзаключенными
01 августа 2024, 23:28

Фото: сайт Кремля

Самолет с российскими политзаключенными, переданными Западу по обмену, приземлился в аэропорту Кельна, где канцлер Германии Олаф Шольц и группа поддержки приветствовали россиян, передает Die Welt.
«В тесном сотрудничестве с США и европейскими партнерами, после нескольких месяцев конфиденциальных переговоров с российской стороной, теперь удалось добиться освобождения 15 человек», – сообщил политик.

Ранее, 1 августа, в Анкаре 1 августа в Анкаре состоялся крупный обмен политзаключенными между Россией, США и европейскими странами. Переговоры велись втайне в течение нескольких месяцев. Помимо Гершковича, в обмене приняли участие бывший морской пехотинец США Пол Уилан, а также политики Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза*.

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* признан иностранным агентом
#россия
#сша
#германия
#олаф шольц
#иноагенты
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Во Франции рассказали о прохождении террористами из Мали обучения на Украине
Le Monde: террористы из Мали обучались на Украине
01 августа 2024, 23:13

Фото: iStock/zabelin

Террористы из малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA отправлялись на Украину для прохождения обучения, сообщило французское издание Le Monde.
«По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой», – передает издание.

По данным другого источника, некоторые члены CSP-DPA прошли подготовку непосредственно на Украине.

Отмечается, что они обменивались с украинской армией информацией о методах работы частной военной компании «Вагнер» и возможностях ее бойцов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал повысить налоги для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с исчерпанностью возможностей и источников армии.

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#финансирование
#всу
#армия
#мали
#обучение
#нападение
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Путин пообещал госнаграды возвращенным по обмену россиянам
01 августа 2024, 23:06

Фото: Сайт Кремля

Вернувшиеся в результате обмена пленными россияне будут представлены к государственным наградам, заявил Владимир Путин, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Глава государства встретил их в аэропорту по прибытии из Анкары. Путин поздравил обмененных россиян с возвращением домой. Он пообещал еще раз встретиться с ними и «поговорить о будущем».

Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

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Путин встретил вернувшихся после обмена россиян во Внуково
01 августа 2024, 22:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в столичный аэропорт Внуково, где встретил вернувшихся на родину в рамках обмена заключённых. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что глава государства лично приехал в аэропорт, чтобы встретить россиян у трапа самолёта.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что в результате обмена заключёнными между Россией и США в Москву вернутся восемь россиян, которые были задержаны и арестованы в странах НАТО. В их числе Вадим Соколов (Красивов), которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство.

Также на борту были Артём и Анна Дульцевы, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

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#владимир путин
#внуково
#россияне
#встреча
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В Москве приземлился самолёт с освобожденными в Турции россиянами
01 августа 2024, 22:25

Фото: iStock/Marcus Millo

В столичном аэропорту «Внуково» приземлился самолёт лётного отряда «Россия», летевший из Турции с освобождёнными россиянами на борту. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что в Россию возвращаются восемь заключённых, которые были задержаны и арестованы в нескольких странах НАТО.

Отмечается, что в числе вернувшихся Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв и Владислав Конощёнок. Также с ними летели несовершеннолетние дети, предположительно, Дульцевых.

Также на родину вернулся гражданин России Вадим Соколов (Красиков), которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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Винник сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списков на обмен

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#самолет
#россия
#внуково
#турция
#сша
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Винник сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списков на обмен
01 августа 2024, 22:13

Фото: iStock/FOTOKITA

Россиянин Александр Винник позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списка на обмен заключёнными между Россией и США. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его мама Вера Винник.
Она уточнила, что сын позвонил ей по тюремному телефону в четверг. Изначально он числился в списках на обмен, но после по непонятной причине был удалён из них.

По словам Винник, её сын с трудом говорил, потому что очень расстроен таким стечением обстоятельств.

Женщина предположила, что такое могло произойти, поскольку Винника не осудили.

Агентство пишет, что мать Винника тоже с трудом могла говорить, она была в ужасе от произошедшего.

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