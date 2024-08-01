Трамп раскритиковал сделку с обменом заключенных

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку по обмену заключенными между Россией и Западом. В социальной сети Truth Social он потребовал ответов от Белого дома.
«Так когда же они собираются опубликовать подробности обмена пленными с Россией? Сколько людей мы получили за тех, кого отдали?.. Освобождаем ли мы убийц, киллеров или головорезов? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками», – заявил политик.
Он сказал, что американские переговорщики всегда были «позором» для страны. По его словам, официальные лица назвали сделку сложной, «чтобы никто не мог понять, насколько она плоха».
Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.
Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Павел Рубцов.
Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Александр Климов