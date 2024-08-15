Адвокат Жорин предположил, что Долина не вернет отданные мошенникам деньги

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip
Адвокат Сергей Жорин считает, что певица Лариса Долина вряд ли вернет отданные ею мошенникам деньги. Об этом информирует Woman.ru.
По словам адвоката, недвижимость уже оформлена на другого владельца, а сделка полностью состоялась. Жорин отметил, что теперь новые владельцы могут спокойно заехать в новое жилье.
Адвокат добавил, что покупатели останутся собственниками квартиры Долиной, если их признают добросовестными. И тогда отданные артисткой деньги должны будут вернуть те, кто их получил, то есть злоумышленники.
Напомним, Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и внушительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.
Читайте также:
Забравшая деньги у Долиной женщина назвала себя жертвой мошенников
Обманувшие Ларису Долину мошенники полгода обрабатывали певицу
Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной
Адвокат добавил, что покупатели останутся собственниками квартиры Долиной, если их признают добросовестными. И тогда отданные артисткой деньги должны будут вернуть те, кто их получил, то есть злоумышленники.
Напомним, Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и внушительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.
Читайте также:
Забравшая деньги у Долиной женщина назвала себя жертвой мошенников
Обманувшие Ларису Долину мошенники полгода обрабатывали певицу
Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной
Екатерина Коршунова