Забравшая деньги у Долиной женщина назвала себя жертвой мошенников

Фото: iStock/fotoember
Женщина-курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, заявила, что не знала о работе на мошенников. Об этом она рассказала на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
По словам подозреваемой, ее использовали «втемную» во время мошеннических действий. Также она подтвердила, что действительно забирала пакет с деньгами у популярной певицы.
В настоящее время женщина-курьер взята под стражу. Расследование по этому делу продолжается.
Напомним, Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и внушительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.
Читайте также:
Обманувшие Ларису Долину мошенники полгода обрабатывали певицу
Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной
Долину ограбила ее собственная курьерша: как мошенники забрали у звезды миллионы
В настоящее время женщина-курьер взята под стражу. Расследование по этому делу продолжается.
Напомним, Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и внушительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.
Читайте также:
Обманувшие Ларису Долину мошенники полгода обрабатывали певицу
Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной
Долину ограбила ее собственная курьерша: как мошенники забрали у звезды миллионы
Екатерина Коршунова