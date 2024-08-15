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Забравшая деньги у Долиной женщина назвала себя жертвой мошенников

Забравшая деньги у Долиной женщина-курьер не знала, что работала с мошенниками
15 августа 2024, 15:25
Фото: iStock/fotoember

Фото: iStock/fotoember

Женщина-курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, заявила, что не знала о работе на мошенников. Об этом она рассказала на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
По словам подозреваемой, ее использовали «втемную» во время мошеннических действий. Также она подтвердила, что действительно забирала пакет с деньгами у популярной певицы.

В настоящее время женщина-курьер взята под стражу. Расследование по этому делу продолжается.



Напомним, Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и внушительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.

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#расследование
Хабиб Нурмагомедов закрыл многомиллионные долги перед налоговой
SHOT: Хабиб Нурмагомедов закрыл долги перед ФНС
15 августа 2024, 15:50

Фото: iStock/mizar_21984

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что спортсмен выплатил 320 миллионов рублей. В прошлом месяце ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной стали долги Нурмагомедова.

Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих спортсмену. Одной из закрытых компаний было ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. На счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.

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#имущество
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#фнс
#спортсмен
#удар
#служба
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В Подмосковье перекрыли 120 опасных переходов через железную дорогу
15 августа 2024, 15:44

Фото: iStock/mizar_21984

С начала года в Московской области ликвидировали 120 «опасных троп» на железной дороге, вдоль путей установили около одного километра ограждений, из которых 300 метров — железобетонные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На железной дороге продолжается установка ограждений рядом со станциями, где выявлено наибольшее число «опасных троп», которыми пользуются жители. В настоящее время установлено уже около километра ограждений в 13 городских округах Подмосковья», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Ограждения установили в Щёлкове, Балашихе, Химках, Богородском округе, Сергиево-Посадском округе, Воскресенске, Пушкинском, Дмитровском, Ленинском и Одинцовском округах, а также в Люберцах и Королёве.

В министерстве добавили, что в регионе планируется установить ещё около километра ограждений, чтобы перекрыть «опасные тропы» и таким образом снизить число происшествий на железной дороге.

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#опасность
#железная дорога
#железные дороги
#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
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Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду на выходных
Синоптик Ильин спрогнозировал летнюю погоду на выходных в Москве
15 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в грядущие выходные Москву ожидает хорошая летняя погода.
«В выходные в Москве будет хорошая летняя погода. Солнечные дни. Ветер будет юго-западный, 3-8 м/с. Воздух прогреется до 23-28°С. Атмосферное давление составит 745-746 мм рт. ст. В субботу местами по области может пройти кратковременный дождь. Ветер в субботу — до 6-11 м/с», — пояснил в беседе с RT Ильин.

До этого из доклада отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН стало известно, что глобальное потепление повлечёт за собой снижение мировых запасов рыбы на 10-40%. Как передают «Известия», среди стран с наибольшим снижением этого показателя оказались Китай, Перу, Индия, Индонезия.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что нет ни малейшего сомнения в том, что лето возвращается.

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#климат
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#страны
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Учёные изобрели новый сплав для аэрокосмической и автомобильной отраслей
15 августа 2024, 14:55

Фото: iStock/necati bahadir bermek

Российские и египетские учёные создали новый высокотехнологичный сплав, которому можно применять в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении, а также в других промышленных областях.
Так, в новой разработке сочетается целый ряд компонентов, сбалансированных и усиливающих свойства друг друга.

«Новый сплав имеет высокую прочность, жаропрочность и технологичность при литье. Такое удачное сочетание обычно несочетаемых характеристик делает сплав универсальным и способным составить конкуренцию промышленным аналогам», — поделился в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС Андрей Поздняков.

До этого управляющий директор по исследованию данных Sber AI Денис Димитров прокомментировал развитие новых технологий и возможность внедрения искусственной интеллекта в производство и другие отрасли.

«Любая технология, искусственный интеллект в частности, порождает гораздо больше, чем отбирает. Это очередная промышленная революция, которых было миллион в истории человечества, как создание колеса, замена лошадей на автомобиль. Часть людей, действительно, работу потеряла, но была возможность переквалифицироваться», — приводят argumenti.ru слова Димитрова.

Ранее учёные Сибирского федерального университета разработали специальные лекарственные пленки для ускоренного заживления ран.

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#развитие
#искусственный интеллект
#наука
#ученые
#изобретение
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Милонов объяснил, какого стиля должна быть школьная форма
Милонов призвал ввести форму в стиле императорской России и СССР в школах
15 августа 2024, 14:28

Фото: iStock/Kurgu128

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах форму в стиле императорской России и СССР.
Он объяснил, что единая школьная форма пойдёт на пользу детям, поскольку уберёт лишние соперничество и конкуренцию. Так, по его словам, считают и психологи.

«Прошу оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы императорской России и Советского Союза», — приводит RT обращение Милонова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

До этого замдиректора ресурсного центра «Мосволонтёр» Андрей Рюмин сообщил, что москвичи могут передать сладкие подарки, книги и канцелярские принадлежности к 1 сентября для детей из новых регионов.

«Для детей из новых регионов мы принимаем сладкие подарки, книги, различные настольные игры, канцелярские принадлежности, поскольку скоро 1 сентября и необходимо помочь деткам собраться в школу. Все товары должны быть новыми. Можно подписать открытки для детей, которые находятся на новых территориях, им тоже нужна наша поддержка», – приводит АГН «Москва» слова Рюмина.

Ранее первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн сообщал, что более 400 мероприятий проведут в парках региона 1 сентября, праздники приурочены ко Дню знаний.

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Капремонт старейшей школы Дубны завершат до начала учебного года
15 августа 2024, 14:16

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Здание школы №1 имени авиаконструктора А.Я. Березняка, построенное в Дубне в 1937 году, капитально ремонтируют, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Школа была построена давно. У нее очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны запустить школу 2 сентября, чтобы дети пошли в обновлённые классы с современным оборудованием», — сказал Андрей Воробьёв.
В настоящее время готовность капитального ремонта составляет 76%. Уже завершена замена перекрытий и балок, укреплён фундамент. Сейчас рабочие обновляют кровлю спортзала, потолки в помещениях, занимаются облицовкой стен, монтируют систему отопления и благоустраивают пришкольную территорию.

«Сейчас на объекте работают в две смены 137 человек. Мы докрашиваем фасад с торца, отремонтировали входную группу, ведём отделочные работы, начинаем покраску второго этажа, установку дверей. Заканчиваем прокладку электрики, слаботочной системы и систем отопления», — отметил генеральный директор компании-подрядчика «Союз Автодор» Эдуард Романов.
Отмечается, что к началу учебного года завершат также реконструкцию школьного стадиона. Обновлённый спортивный объект смогут посещать не только ученики, но и жители района — в свободное от школьных занятий время.

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#капитальный ремонт
#школа
#андрей воробьёв
#капремонт
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Компенсация и тюрьма: Юрист раскрыл, чем обернется агрессия покупателей на сотрудников ПВЗ
Юрист Воропаев о нападениях на сотрудников ПВЗ: можно лишиться свободы на 5 лет
15 августа 2024, 14:14

Фото: iStock/vchal

В подмосковной Лобне женщина ударила по голове сотрудницу ПВЗ, когда та, ссылаясь на правила маркетплейса, пыталась объяснить, что возврат оформить невозможно. И такое происходит практически ежедневно: разъяренные какой-то мелочью люди-покупатели, не взирая на правила этикета и даже законодательства, приносят вред ни в чем невиновным сотрудникам пунктов выдачи. Неужели такие поступки остаются безнаказанными?
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» разъяснил, что человека, совершившего то или иное противоправное действие в отношении сотрудника ПВЗ, могут привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной в зависимости от конкретных действий.
«Первое, что нужно понимать, — в каждом ПВЗ находятся видеокамеры, которые фиксируют происходящее. В случае применения силы в отношении сотрудника ПВЗ, как правило, наступает административная ответственность, при этом здесь достаточно испытать простую физическую боль, не говоря уже о каких-то гематомах и страшных ранах. Если же действие было совершено при высказывании оскорблений на почве национальности, религии, ненависти или вражды, высока вероятность привлечения к уголовной ответственности. Так же нанесение побоев лицом, которое уже подвергнуто административному наказанию, влечет наступление уголовной ответственности», — объяснил эксперт.

По словам юриста, возможно и привлечение к иной административной и уголовной ответственности по статье о мелком хулиганстве в тех случаях, когда сам сотрудник ПВЗ не пострадал, но незначительно пострадало иное имущество.
«В случае административного наказания назначается штраф до 30 000 рублей. В случае уголовного наказания — лишение свободы на срок до 5 лет в зависимости от квалификации преступления. Еще потерпевший вправе обратиться в суд с требованием о моральной компенсации, так как при нанесение побоев — моральный вред презюмируется. Сумма моральной компенсации, на которую сможет рассчитывать пострадавшее лицо, варьируется от 10 000 рублей и до 100 000», — заключил специалист.

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#адвокат
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Абитуриенты подали в колледжи и техникумы Подмосковья более 105 тыс. заявлений
15 августа 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 105 тысяч заявлений подали на поступление в техникумы и колледжи Московской области абитуриенты в ходе приёмной кампании текущего года, о наиболее востребованных специальностях рассказал первый заместитель председателя правительства региона Илья Бронштейн, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Приёмная кампания завершена, абитуриенты подали более 105 тысяч заявлений, из них 30 тысяч них – по программам федерального проекта «Профессионалитет». Наиболее востребованными направлениями стали информационные системы и программирование, машиностроение, а также ремонт автотранспорта и мехатроника», — сказал Илья Бронштейн.
Наиболее популярным у абитуриентов стал Щёлковский колледж: на поступление туда было подано 8 тысяч заявление. Второе место по популярности занял колледж «Подмосковье» с 7,8 тыс. заявлений, а на третьем месте оказался Электростальский колледж, куда подали почти 4,9 тыс. заявлений.

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#московская область
#подмосковье
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Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина потребовали признать иноагентом
SHOT: экс-продюсера «Ласкового мая» Разина потребовали признать иноагентом
15 августа 2024, 13:47

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что с данной инициативой активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, СК РФ и Минюст России. После начала СВО Разин распродал всю недвижимость в стране и переехал в Соединенные Штаты.

В своем заявлении активисты напомнили о вражде продюсера с семьей покойного певца Юрия Шатунова. Уточняется, что Разин неоднократно угрожал родным артиста, в особенности супруге Шатунова.

Согласно информации источника, в России у Разина также осталось свыше одного миллиона рублей долга.

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