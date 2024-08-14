Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной

РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Женщина курьер, которая забрала миллионы Долиной, недавно бросила семью. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.
В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению в подмосковной Балашихе. Ею оказалась Анжела Цырульникова, работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей. По информации представителей МВД России, Анжела действовала в качестве курьера, забирая у Ларисы Долиной денежные средства и передавая их мошенникам.
Муж женщины рассказал, что вместе они прожили 20 лет. По его словам, Анжела вела себя странно. Не так давно она неожиданно психанула, собрала свои вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру в Беляево. После этого они не общались. Супруг утверждает: жена — хороший человек и подобным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. После произошедшего супруг забрал детей к себе и перевёз вещи жены обратно.
До этого аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома
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В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению в подмосковной Балашихе. Ею оказалась Анжела Цырульникова, работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей. По информации представителей МВД России, Анжела действовала в качестве курьера, забирая у Ларисы Долиной денежные средства и передавая их мошенникам.
Муж женщины рассказал, что вместе они прожили 20 лет. По его словам, Анжела вела себя странно. Не так давно она неожиданно психанула, собрала свои вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру в Беляево. После этого они не общались. Супруг утверждает: жена — хороший человек и подобным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. После произошедшего супруг забрал детей к себе и перевёз вещи жены обратно.
До этого аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома
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Дарья Осипова