Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной

Мошенники зарабатывают на россиянах при помощи «юбилейных» карт. В зоне риска находятся пенсионеры в возрасте старше 50 лет, сообщает агентство «Прайм». Злоумышленники представляются специалистами энергоснабжающих организаций, а после просят кликнуть по ссылке для заполнения информации счетов, чтобы получить выплаты по электричеству.