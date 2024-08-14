Обманувшие Ларису Долину мошенники полгода обрабатывали певицу

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Мошенники, которые обманули российскую певицу Ларису Долину, обрабатывали её в течение полугода. Они постоянно связывались с ней и уговаривали перевести им деньги.
Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, телефонные аферисты с апреля по июль 2024 года, звонили артистке, представляясь сотрудниками правоохранителями, вводили её в заблуждение и под предлогом сбережения средств убедили её перевести на безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы.
Ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей. Сама Долина также подтвердила, что стала жертвой «изощрённого и продуманного» мошенничества. По словам певицы, следователи считают, что злоумышленники находятся на территории Украины.
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Александр Бойцов