Адвокаты замминистра обороны Иванова принесли в суд пакеты с его наградами

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Представители защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с его наградами. Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.
Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобы на арест замминистра, напоминает РИА Новости. Согласно законодательству, на данной стадии процесса суду следует предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, поощрения, награды, характеристики и так далее. Заседание проходит в закрытом от журналистов режиме, Иванов участвует в нём по видеосвязи из следственного изолятора.
Тимур Иванов курировал в министерстве обороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Замминистра заключён под стражу до 23 июня. Сам он вину не признаёт.
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Александр Бойцов