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Адвокаты замминистра обороны Иванова принесли в суд пакеты с его наградами

08 мая 2024, 13:36
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Представители защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с его наградами. Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.


Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобы на арест замминистра, напоминает РИА Новости. Согласно законодательству, на данной стадии процесса суду следует предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, поощрения, награды, характеристики и так далее. Заседание проходит в закрытом от журналистов режиме, Иванов участвует в нём по видеосвязи из следственного изолятора.

Тимур Иванов курировал в министерстве обороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Замминистра заключён под стражу до 23 июня. Сам он вину не признаёт.

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Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии
08 мая 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления лидерам государств, входящих в СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе Кремля уточнили, ч то поздравительные послания российский президент направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Владимир Путин в своём обращении выразил уверенность, что общая память о великой Победе и узы братской дружбы между народами будут оставаться прочной основой для развития отношений. Также российский лидер передал слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла из разных стран.

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#день победы
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В Подмосковье установят два километра ограждений вдоль ж/д путей
08 мая 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Два километра ограждений вдоль железнодорожных путей установят в текущем году в 19 городских округах Подмосковья для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для повышения безопасности вдоль путей в 19 округах Подмосковья оборудуют 2 километра ограждений разного типа, в том числе 500 метров железобетонных ограждений», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что в 2023 году вдоль подмосковных железнодорожных путей было установлено 4 километра ограждений, что позволило ликвидировать более 360 «опасных троп» и снизить количество происшествий со смертельным исходом на этих участках на 32 процента.

В министерстве уточнили, что в текущем году наибольший объём этих работ будет проведён в пяти городских округах — это Долгопрудный, Люберцы, Щёлково, Королёв и Богородский округ. Там будет установлено около 700 метров ограждений.

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#железные дороги
#московская область
#подмосковье
#безопасность
#минтранс мо
#алексей гержик
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Семья из Германии объяснила переезд в Россию
«В Германии всё труднее жить»: Супруга немца объяснила переезд в Россию
08 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/Choreograph

Уроженка России Елена Максимова, в начале 1990-х переехавшая в Берлин, и её муж-немец Аки Биндер решились покинуть Германию и жить в России.
Супруги переехали в Краснодарский край. Как пояснила Елена, перебраться в Россию предложил сам её супруг после того, как посетил в нашей стране ЧМ по футболу в 2018 году.

«В Германии всё труднее жить, никогда мы для них своими не станем. И я считаю, что получила там всё, что могла. Там я встретила человека, который̆ взял меня за руку и обратно увёз на Родину. Он такой̆ человек, немного советский̆. Даже говорил, что пойдёт воевать на СВО. Он принял здесь православие, по воскресеньям мы вместе ходим на службу», — добавила в беседе с RT Елена.

До этого старший воспитатель ГБОУ «Школа 1788» города Москвы Ирина Горячева отмечала важность патриотического воспитания в семье.

«Для того, чтобы наши дети были патриотами, необходимо семейное воспитание. Это те ценности, которые воспитывает непосредственно семья. Это любовь, это уважение, это взаимопонимание, чуткость по отношению друг к другу», — заявила в беседе с «Царьградом» педагог.

Ранее сообщалось, что многодетная семья Шуцман решила переехать из штата Канзас США в Подмосковье из-за ценностей.

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#педагог
#семья
#переезд
#ценности
#супруги
#россия
#германия
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В Подмосковье запустили сервис СМС-оповещений о неблагоприятных погодных условиях
08 мая 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, при которых в атмосфере ухудшается рассеивание вредных веществ, могут теперь получать по СМС жители Московской области, соответствующий сервис запустил Мособлэкомониторинг, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Для того, чтобы подписаться на рассылку предупреждений, достаточно заполнить форму на сайте ведомства. После этого в случае наступления неблагоприятных погодных условий сообщения об этом будут приходит на указанный в форме мобильный телефон с периодичностью раз в неделю», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Отмечается, что такая информация позволит жителям корректировать свои планы и снизить неблагоприятное воздействие окружающей среды.

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#экология
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#смс
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Подмосковные поисковики в прошедшем сезоне предали земле более 800 воинов
08 мая 2024, 13:40

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии Дня Победы поблагодарил поисковые движения за большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
«Каждый год поисковики возвращают из безвестия героев, которые отдали свои жизни за Родину. Благодаря им семьи узнают о подвигах предков, о том, какой ценой досталась нам Победа. В Московской области действуют 113 поисковых отрядов, где работают свыше 3 тысяч человек, и 12 поисковых объединений. В апреле стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024». Желаю успехов в этом непростом, но очень важном деле», – подчеркнул Брынцалов.
Он добавил, что всего в прошедшем сезоне поисковики Подмосковья предали земле на территории нашей страны более 800 воинов.

В поисковом сезоне 2023 года. На территории сражений Великой Отечественной войны было проведено более 300 экспедиций, более 100 из них – в Московской области. В Подмосковье были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины.

В рамках проекта «Битва за Москву» поисковики провели 10 экспедиций. Также организовано 50 «Уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

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#день победы
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#великая отечественная война
#история
#подмосковье
#поисковики
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
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В Шатуре поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Надежду Овчинникову
08 мая 2024, 12:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Жительницу Шатуры Надежду Михайловну Овчинникову, пережившую блокаду Ленинграда, поздравили с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне представители руководства городского округа и общественники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Надежду Михайловну поздравили и вручили ей памятные подарки глава городского округа Шатура Алексей Артюхин, председатель местного Совета Депутатов Дмитрий Янин, руководитель Рошальского управления Василий Никифоров, а также другие представители властей, юнармейцы и пр.», — говорится в сообщении.
Когда началась война, Надежде Михайловне Овчинниковой было два года. Её семья жила в Ленинграде и испытала все ужасы блокады. Бабушка и младшая сестра, появившаяся на свет в 41-м году, умерли, старший брат попал в детский дом. Маленькую Надю и её маму спасли дружинницы, которые помогли им эвакуироваться в Московскую область — по месту прописки родственников. У Надежды Михайловны двое дочерей и внуки, которые помогают бабушке.

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#шатура
#великая отечественная война
#день победы
#ветеран
#поздравление
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Экс-полковник ФСБ Фролов может получить 14 лет тюрьмы за взятки
08 мая 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Московском гарнизонном военном суде завершается резонансный процесс по делу предполагаемых сообщников Кирилла Черкалина — бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и акционера банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко.
Государственное обвинение потребовало приговорить бывшего силовика к 14 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере на общую сумму 87 миллионов рублей, а банкира — к 11 годам за её дачу. Также для обоих фигурантов прокуратура запросила штрафы в размере 174,2 миллиона рублей. Кроме того, предложено конфисковать у Фролова его виллу в Италии стоимостью два миллиона долларов.

Как установили следователи, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры платили полковнику Фролову «за общее покровительство им и деятельности банка» ежемесячно 0,1% в валюте от сумм операций. Ожидается, что 16 мая в прениях сторон выступят адвокаты подсудимых, затем фигуранты скажут своё последнее слово, после чего суд удалится для вынесения приговора.

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#прокуратура
#следователи
#обвинение
#штрафы
#фсб
#банк
#взятка
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Коломенский студент вошел в ТОП-10 лучших участников на всероссийской олимпиаде
08 мая 2024, 12:31

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студент из Коломны вошел в десятку лучших на всероссийской олимпиаде по истории предпринимательства.Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Илья Альянов является студентом факультета истории, управления и сервиса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета

«Илья стал победителем регионального этапа олимпиады и отправился на федеральный этап, который прошел в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В финале соревновались 62 студента из разных уголков страны. Молодому историку удалось занять шестое место, побив свой личный рекорд», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках олимпиады участники смогли обменяться опытом с другими студентами и преподавателями, а также получить советы ​для дальнейшего развития.

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#коломна
#олимпиада
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В Шатуре прошёл автопробег в честь Дня Победы
08 мая 2024, 12:08

Фото: пресс-служба г.о. Шатура

Традиционный автопробег, посвящённый Дню Победы, состоялся в городском округе Шатура, колонны машин проехали по двум маршрутам, связанным с мемориалами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Автоколонны останавливались у памятника воинам Великой Отечественной войны в микрорайоне Керва, почтили память павших жителей сёл Середниково, Петровское, посёлках Бакшеево, Радовицкий, Шатурторф. Всего в рамках мемориального мероприятия колонны объехали около 20 населённых пунктов Большой Шатуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в посёлке Бакшеево автопробег торжественно встретили местные жители, которые украсили свои машины и разместили на них фотографии героев. Кроме того, участники автопробега почтили память воинов из посёлка Мишеронский и из Рошаля, а также тех, кто ковал победу в тылу.

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#шатура
#автопробег
#великая отечественная война
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