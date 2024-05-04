Две иномарки замминистра обороны Иванова перешли к его жене в 2023 году

Фото: istockphoto/Rawf8
Два автомобиля заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о коррупции, стали собственностью его жены в 2023 году. Речь идёт о машинах Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V.
По данным интернет-ресурсов, американский внедорожник Chevrolet Suburban, способный разгоняться до 237 километров в час, стоит 4,5 миллиона рублей. Цена автомобиля Mercedes указанного класса 2023 года выпуска составляет 15 миллионов рублей, но принадлежавшая Иванову машина старше. Оба автомобиля были указаны в налоговой декларации замминистра за 2019 год. Но в феврале 2023 года машины сменили владельца. Ими стала Светлана Иванова, причём на тот момент супруги были уже в разводе. Ранее стало известно, что экс-чиновник военного ведомства переоформил мотоцикл MV Agusta на отца.
Тимур Иванов был задержан правоохранителями 23 апреля на своём рабочем месте. Следователи считают, что замминистра обороны вступил в преступный сговор в составе организованной группы и получал материальную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.
Читайте также:
Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов
В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов
Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны
Александр Бойцов