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Две иномарки замминистра обороны Иванова перешли к его жене в 2023 году

04 мая 2024, 11:12
Фото: istockphoto/Rawf8

Фото: istockphoto/Rawf8

Два автомобиля заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о коррупции, стали собственностью его жены в 2023 году. Речь идёт о машинах Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V.


По данным интернет-ресурсов, американский внедорожник Chevrolet Suburban, способный разгоняться до 237 километров в час, стоит 4,5 миллиона рублей. Цена автомобиля Mercedes указанного класса 2023 года выпуска составляет 15 миллионов рублей, но принадлежавшая Иванову машина старше. Оба автомобиля были указаны в налоговой декларации замминистра за 2019 год. Но в феврале 2023 года машины сменили владельца. Ими стала Светлана Иванова, причём на тот момент супруги были уже в разводе. Ранее стало известно, что экс-чиновник военного ведомства переоформил мотоцикл MV Agusta на отца.

Тимур Иванов был задержан правоохранителями 23 апреля на своём рабочем месте. Следователи считают, что замминистра обороны вступил в преступный сговор в составе организованной группы и получал материальную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

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#машина
Посредники рассказали о росте количества отказов россиянам в турецком DenizBank
04 мая 2024, 10:43

Фото: istockphoto/ultramarine5

Бывшая турецкая дочерняя компания Сбербанка DenizBank в этом году стала всё чаще отказывать россиянам в открытии счетов. Это происходит даже при наличии у граждан местного вида на жительство и прописки.
Ранее для приёма граждан России на обслуживание было достаточно предъявить загранпаспорт. Теперь же условия открытия счетов значительно ужесточены, а по факту DenizBank практически перестал одобрять такие заявки. Об этом «РБК» сообщили два посредника, которые оказывают россиянам помощь в оформлении карт в турецких банках. Существование такой проблемы также подтвердил управляющий партнёр Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который работает в Стамбуле.

Посредники отмечают, что из десяти заявок на открытие счёта одобрение получает только одна. Исключение делается лишь для клиентов с большим депозитом — от 100 тысяч долларов и выше. Значение имеет «калибр клиента» и наличие личных договорённостей с подразделением банка. Одобрение заявки на открытие счёта не гарантирует даже наличие вида на жительство и прописки. Иногда проще обратиться в другой банк, заключили посредники.

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#счёт
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Воробьёв навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский»
04 мая 2024, 09:55

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский», об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«Здесь проживает более 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Часть детей и подростков находятся в центре постоянно, часть – на дневном пребывании. Для них созданы домашние условия, ребята живут в уютных комнатах со всеми удобствами», — рассказали в пресс-службе.

В последний раз Воробьёв навещал жителей «Дмитровского» пять лет назад. Тогда он подарил ребятам золотистого лабрадора, которого назвали Бонифаций.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Мне очень радостно снова видеть вас, ребята. Вас очень хвалят педагоги. Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать», — сказал воспитанникам «Дмитровского» Воробьёв.

Губернатор выразил благодарность педагогам, которые каждый день вносят огромный вклад в обучение и адаптацию проживающих в Семейном центре ребят.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#обучение
#педагоги
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Spiegel: В ставке Гитлера на территории Польши археологи нашли пять скелетов
04 мая 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Nirut Punshiri

Страшная находка была сделана археологами на территории бывшей штаб-квартиры Адольфа Гитлера в Польше, известной как «Волчье логово». Были найдены человеческие останки без стоп и кистей рук.
Пять скелетов, из которых три принадлежали взрослым, один — младенцу, и ещё один — ребёнку постарше, были найдены в одной из комнат виллы, принадлежавшей главнокомандующему Люфтваффе Герману Герингу, сообщает журнал Spiegel. Останки были неглубоко закопаны под полом, который раньше был деревянным.

Один из исследователей Октавиан Борташевский заявил, что они были шокированы страшной находкой. Тела скорее всего были закопаны уже после постройки дома, иначе на них бы наткнулись строители. В настоящее время начато расследование с целью идентифицировать тела и установить причины произошедшего.

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#журнал
#дома
#расследование
#строители
#тела
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NYP: дом Мухаммеда Али в Лос-Анджелесе выставили на торги за $13,5 млн
04 мая 2024, 05:26

Фото: iStock/AndreyPopov

Владельцы особняка величайшего боксера всех времен Мухаммеда Али решили избавиться от дома. Газета New York Post (NYP) сообщила, что особняк Али в Лос-Анджелесе был выставлен на аукцион за 13,5 миллиона долларов.
Али жил в этом доме с 1979 по 1984 год на пике своей карьеры. Особняк Али расположен в районе Хэнкок-Парк и занимает площадь более 975 квадратных метров. В его стенах побывали многие известные люди, в том числе актеры Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд и бывший президент США Барак Обама.

К входу в особняк ведет каменная лестница. В интерьере сочетаются мрамор и темное дерево. Комнаты украшены хрустальными люстрами и старинными витражами. К особняку примыкает полукруглая терраса, а на участке площадью 0,6 гектара расположен гостевой дом с большим гаражом на пять машин. За оградой находится бассейн.

Ранее стало известно о бывшей резиденции другого культового боксера, Майка Тайсона. Нынешние владельцы решили открыть в ней церковь и дом престарелых.

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#бокс
#спорт
#дом
#продажа
#сша
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В Государственной Думе объявили об увеличении военных пенсий
Депутат Бессараб: военные пенсии будут увеличены на 4,5% с 1 октября
04 мая 2024, 05:08

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Военные пенсии будут увеличены с 1 октября. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
«Предварительно, процент увеличения составит 4,5 процентов. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей», — сказала она, отметив, что в предыдущий раз, 1 октября 2023 года, выплаты были увеличены на 19,5 процентов.

Ранее аналитик Анастасия Моргунова заявила, что работа в районах Крайнего Севера может помочь россиянам легально увеличить пенсию. В частности, предпринимательская деятельность в этих регионах позволяет получать дополнительные социальные выплаты.

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#пенсии
#пенсия
#военные
#госдума
#депутат
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В Дании подростки получили право на совершение аборта без согласия родителей
04 мая 2024, 04:15

Фото: iStock/nantonov

Министерство здравоохранения Дании сообщило, что 15-летние подростки смогут делать аборты без согласия родителей с лета 2025 года. Как сообщает РИА Новости, срок прерывания беременности будет увеличен с 12 до 18 недель.
«Порог прерывания беременности переносится на восемнадцатую неделю беременности... При этом 15-17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей», – сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что увеличение срока, разрешенного для аборта, необходимо для того, чтобы дать женщинам время и возможность действовать в соответствии с информацией, полученной во время дородового обследования.

Изменения вступят в силу в июне 2025 года.

Известно, что во время дебатов об абортах в ассамблее штата Аризона в США законодатели скандировали «позор», что едва не привело к драке.

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#аборт
#здравоохранение
#подростки
#сша
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В России пожелали увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности
МЧС подготовило проект увеличения штрафов за нарушения пожарной безопасности
04 мая 2024, 03:30

Фото: iStock/BrianAJackson

МЧС России хочет увеличить штрафы за нарушение обязательств по пожарной безопасности. Соответствующий законопроект уже подготовлен и опубликован на федеральном портале законопроектов.
«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», – сообщается в пояснительной записке.

Ведомство считает, что размер существующих административных штрафов должен быть увеличен. Также планируется ввести административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании систем автоматической противопожарной защиты зданий и сооружений.

Ранее стало известно, что треть россиян безразлично относятся к пожарной безопасности в своих домах.

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#штраф
#законопроект
#мчс
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У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки
«Ъ»: у фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы
04 мая 2024, 02:36

Фото: iStock/Yingko

У фигурантов дела о поставках Министерству обороны некачественных бронежилетов арестованы счета и имущество, передает ​«Ъ».
По данным издания, Следственный комитет России (СКР) выяснил, как руководство ООО «ГК "Пикет"», поставщика средств индивидуальной защиты, распорядилось 2 миллиардами рублей, полученными от Минобороны. На эти средства были приобретены акции и доли компаний, земельные участки под Москвой и бизнес-центр в столице. Бюджетные средства также были переведены на 22 счета в различных банках. В настоящее время на эти активы и счета наложен арест.

Следственный комитет РФ планирует предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) генеральному директору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финансовому директору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.

Они были арестованы в начале апреля. Обвиняемые подозревались в особо крупном мошенничестве, выразившемся в хищении 2 млрд рублей у Министерства обороны при реализации контракта на производство и поставку 20 000 бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Есипов отрицает свою вину и говорит, что не понимает сути обвинений. По его словам, контракт был выполнен в полном объеме, а экспертная проверка в одной из воинских частей подтвердила качество продукции.

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#минобороны рф
#поставки
#суд
#арест
#коррупция
#следственный комитет
#ск рф
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Протаранившему ворота посольства России в Ирландии огласили частичное оправдание
RTE: въехавшего на грузовике в посольство РФ в Ирландии частично оправдали
04 мая 2024, 01:25

Фото: iStock/Zolnierek

Мужчина, протаранивший российское посольство в Дублине в 2022 году, был частично оправдан за опасное вождение, сообщает RTE.
Вердикт вынесли присяжные Окружного уголовного суда в ирландской столице, а результат по обвинению Десмонда Уизли в нанесении ущерба на сумму 13250 евро будет объявлен позднее. Дело будет повторно рассмотрено 16 мая, до этого времени Уизли будет отпущен под залог.

7 марта 2022 года мужчина протаранил ворота российского посольства в Дублине. Никто не пострадал, водитель был взят под стражу полицией. Сообщалось, что правоохранительные органы проводят собственное расследование.

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#ирландия
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