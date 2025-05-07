Адвокатская контора Екатерины Гордон заработала более 28 млн рублей

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)
Екатерина Гордон успешно провела минувший год в профессиональной деятельности. Ее адвокатская контора заработала 28,7 млн рублей.
Согласно публичным данным, чистая прибыль компании ООО «Гордон и сыновья» составила 1,6 миллионов рублей. Это в несколько раз больше по сравнению с прошлым отчетным периодом.
Екатерине принадлежит 75% компании, остальные 25% — Максиму Дмитриеву. Она также владеет ООО «Правовая защита спорта».
Екатерина Гордон часто представляет интересы звездных личностей. Одним из последних ее громких дел была смерть баскетболиста Яниса Тиммы. К ней за помощью обратился отец спортсмена. Гордон утверждала, что решение Янниса свести счеты с жизнью могло быть связано с неверностью его экс-супруги Анны Седоковой. По словам Гордон, Тимма узнал об изменах певицы, которую продолжал любить.
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*запрещён в РФ
Согласно публичным данным, чистая прибыль компании ООО «Гордон и сыновья» составила 1,6 миллионов рублей. Это в несколько раз больше по сравнению с прошлым отчетным периодом.
Екатерине принадлежит 75% компании, остальные 25% — Максиму Дмитриеву. Она также владеет ООО «Правовая защита спорта».
Екатерина Гордон часто представляет интересы звездных личностей. Одним из последних ее громких дел была смерть баскетболиста Яниса Тиммы. К ней за помощью обратился отец спортсмена. Гордон утверждала, что решение Янниса свести счеты с жизнью могло быть связано с неверностью его экс-супруги Анны Седоковой. По словам Гордон, Тимма узнал об изменах певицы, которую продолжал любить.
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*запрещён в РФ
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