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Адвокатская контора Екатерины Гордон заработала более 28 млн рублей

Фирма Екатерины Гордон за прошлый год заработала 28,7 млн рублей
Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)

Екатерина Гордон успешно провела минувший год в профессиональной деятельности. Ее адвокатская контора заработала 28,7 млн рублей.

Согласно публичным данным, чистая прибыль компании ООО «Гордон и сыновья» составила 1,6 миллионов рублей. Это в несколько раз больше по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Екатерине принадлежит 75% компании, остальные 25% — Максиму Дмитриеву. Она также владеет ООО «Правовая защита спорта».

Екатерина Гордон часто представляет интересы звездных личностей. Одним из последних ее громких дел была смерть баскетболиста Яниса Тиммы. К ней за помощью обратился отец спортсмена. Гордон утверждала, что решение Янниса свести счеты с жизнью могло быть связано с неверностью его экс-супруги Анны Седоковой. По словам Гордон, Тимма узнал об изменах певицы, которую продолжал любить.

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*запрещён в РФ
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Трансляция митинг-концерта «Одна-страна — одна Победа» пройдет онлайн 9 Мая
07 мая 2025, 15:46

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Онлайн-трансляция концерта «Одна-страна — одна Победа» состоится 9 Мая в 17:00. Мероприятие пройдет в Ленинградской области. Посмотреть трансляцию можно будет по QR-коду.
Советский народ одержал Победу над нацистами 9 Мая в 1945 году. Захватчики безоговорочно капитулировали перед Красной Армией. Уже в грядущую пятницу мир встретит 80-летие со дня совершения Великого Подвига.

Сегодня в Парке Победы в Москве прошел автопробег, приуроченный к юбилею. В нем участвовали более полутысячи человек и больше 150 автомобилей. Акцию проводила Общероссийская организация «Офицеры России». Глава Президиума организации генерал-майор Сергей Липовой отметил, что никто не сможет переписать историю и отнять Великую Победу.

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#ленинградская область
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Модельное агентство Вячеслава Зайцева заработало 2,4 млн рублей в 2024 году
07 мая 2025, 15:35

Фото: iStock/AnnaZhuk

Модельное агентство, основанное известным модельером Вячеславом Зайцевым, продолжает свою работу после его смерти. Об этом пишут «Страсти».
​В 2024 году ООО АГЕНТСТВО МОДЕЛЕЙ «СЛАВА ЗАЙЦЕВ» заработало 2,4 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 27 тысяч рублей. Эти показатели лучше, чем в 2023 году, когда доход составил 1,4 миллиона рублей, а прибыль — лишь 11 тысяч рублей.

Агентством управляет Екатерина Пантелеева, которая начала свою карьеру у Зайцева в 14 лет. Обучение для девушек стоит 38 тысяч рублей, для юношей — 30 тысяч рублей.

Ранее Дмитрий Нагиев прокомментировал критику в свой адрес из-за открытия своих курсов актерского мастерства в Дубае. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист запустил очередной бессмысленный марафон.

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#артист
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Депутат Слуцкий предложил распространить льготную ипотеку на молодых ученых
07 мая 2025, 15:30

Фото: iStock/Evkaz

Льготную ипотеку предлагают распространить на молодых ученых. С данной инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишут «Известия».
Под молодыми учеными подразумеваются россияне, которые занимают должности научных работников в научных организациях, учредителем которых является российское правительство или федеральный орган исполнительной власти. К соответствующей категории лиц также относятся научно-педагогические работники в образовательных учреждениях высшего образования с аналогичным учредителем.

Уточняется, что вышеуказанные специалисты должны иметь ученую степень кандидата наук или доктора наук, общий стаж работы в качестве научного работника и (или) научно-педагогического работника не менее пяти лет. Возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.

Государство должно мотивировать молодых людей идти в науку, пояснил «Известиям» парламентарий.

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Россиянам дали советы, как подготовиться к путешествию в экзотические страны
Перед поездкой в экзотические страны нужно проверить документы и собрать аптечку
07 мая 2025, 15:08

Фото: iStock/FTiare

Планируя путешествие в экзотические страны, важно тщательно подготовиться, чтобы избежать проблем со здоровьем и документами, считает директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.
По её словам, первое, что нужно сделать, — это изучить визовые правила в стране и санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Кошелева пояснила, что в некоторых регионах распространены опасные инфекции, такие как малярия, лихорадка Денге и вирус Зика.
«Проверить актуальные рекомендации по прививкам можно на сайтах Роспотребнадзора или ВОЗ. Некоторые вакцины, например от жёлтой лихорадки, обязательны для въезда в определённые страны», — рассказала эксперт «Известиям».
По её словам, важно правильно составить аптечку: к стандартному набору (антисептики, жаропонижающие и средства от отравлений) стоит добавить препараты для лечения укусов насекомых, антигистаминные препараты и репелленты. Полезно также иметь электролиты для предотвращения обезвоживания.
«Пейте только бутилированную воду, избегайте уличной еды и льда в напитках. Фрукты и овощи нужно тщательно мыть и чистить», — подчеркнула Кошелева.
Особое внимание следует уделить защите от солнца. Обязательно используйте крем с SPF 50 , носите головной убор и одежду из натуральных тканей. Также эксперт рекомендует быть осторожными с местной флорой и фауной: животные могут быть переносчиками болезней, а растения могут вызывать аллергические реакции, утверждает Елена Кошелева.
Наконец, важно позаботиться о документах и страховке.
«Сделайте копии паспорта и визы, сохраните их в облаке. Обязательно оформите туристическую страховку: она покроет медицинские расходы и другие непредвиденные ситуации», — подытожила эксперт.
Ранее на российских туристов в Египте напали комары. У отдыхающих зафиксированы жуткие укусы по всему телу. Известно, что в отелях курорта Шарм-эль-Шейха наблюдается большое скопление этих насекомых, что нехарактерно для текущего периода. Использование защитных средств не помогают от египетских комаров.

Пятизвездочные отели начали обработку территорий. По мнению специалистов, аномальное нашествие комаров связано с тем, что для этих насекомых сложились благоприятные погодные условия — на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер.

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Вслед за картофелем в России могут подорожать другие овощи, мясо и яйца
07 мая 2025, 15:07

Фото: iStock/AlexRaths

Рост цен на картофель может сигнализировать о скором подорожании других овощей, а также мяса и яиц. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщила маркетолог Людмила Калинина.
Эксперт отметила, что повышение стоимости овощей связано с зависимостью от погодных условий. Например, лук, морковь и свекла могут стать дороже из-за переувлажнения почвы в Южном федеральном округе, а на стоимости огурцов и помидоров может сказаться рост цен на отопление теплиц и удобрения.

Калинина добавила, что рост цен на продукты также может произойти из-за болезней. Стоит отметить, что церкоспороз ранее спровоцировал сокращение посевов сахарной свеклы.

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