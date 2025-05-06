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Аномально тёплая зима привела к росту числа дачных вредителей

Фото: istockphoto / vovashevchuk

Фото: istockphoto / vovashevchuk

Прошедшая зима в Москве и области оказалась необычно тёплой, что повлекло за собой всплеск активность различных вредителей на дачных участках. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на экспертов.
Как пояснил биолог и агроном Михаил Воробьёв, зима прошла благоприятно для зимовки насекомых-вредителей. Уже сейчас наблюдается высокая численность долгоносиков — яблоневых и земляничных цветоедов. Эти насекомые откладывают яйца в бутоны, из которых развиваются личинки, повреждающие цветки ещё до их раскрытия. Потери урожая из-за нашествия долгоносиков могут достигать 50%, предупредил специалист.

Помимо этого, заметно увеличилась популяция тли, питающейся зелёной листвой практически всех растений. Это приводит к снижению как количества, так и качества плодов.

По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, потепление последних лет изменило состав вредителей на участках Подмосковья. В частности, всё чаще дачники сталкиваются с виноградной улиткой.

«Из-за потепления у нас не так давно появилась виноградная улитка, которая атакует не только виноград, но и все зеленое — например, салат, ботву различных овощей. Ее уже много в этом году. Раньше их сдерживали, во-первых – суровые зимы, во-вторых – более холодный климат в Москве в целом. Также последнее время в регионе наблюдаются затяжные осени, благоприятные для этих улиток. Более комфортная погода привела к тому, что они расширили свой ареал», — сказала она.

Кроме того, в текущем сезоне активно проявляют себя белокрылки — ранее они встречались в основном в теплицах, однако этой весной их фиксируют и на уличных посадках. Несмотря на возврат холодов в апреле, температура оказалась недостаточной, чтобы сократить численность этих насекомых.

Для защиты посадок Воронова советует использовать как народные средства, так и химические препараты. К первым относятся опрыскивания отварами лука, чеснока, горчицы или ботвы томатов — горький запах помогает отпугнуть вредителей. Также можно расставлять ловушки из зелени, куда насекомые забираются днём, и затем удалять их вместе с растительным материалом.

Тем не менее, при высокой численности вредителей специалисты рекомендуют применять инсектициды. Опрыскивания нужно начинать с начала вегетационного периода — когда появляются первые листья. Важно не проводить обработки во время цветения, чтобы не повредить пыльцу и не лишиться урожая.

Современные препараты безопасны при соблюдении инструкции, а последнее опрыскивание следует проводить не позднее чем за три недели до сбора плодов.Защитные меры, по словам экспертов, стоит продолжать на протяжении всего сезона, чтобы минимизировать потери от нашествия вредителей.

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#специалисты
Астролог рассказала, какие знаки зодиака среди мужчин не спешат жениться
06 мая 2025, 12:34

Фото: istockphoto / Perseomed

Некоторые мужчины склонны откладывать решение о вступлении в брак, и это может быть связано с их знаком зодиака. По словам астролога Натальи Шевченко, чаще всего к числу таких представителей относятся Близнецы, Стрельцы, Водолеи и Скорпионы, сообщает «Москва 24».
Как отметила Шевченко, мужчины-Близнецы часто боятся ошибиться с выбором партнёрши. Их пугает идея, что где-то может быть более подходящий человек, а бытовые реалии супружеской жизни вызывают у них тревогу. Разговоры о будущем они, как правило, стараются отложить, объясняя это необходимостью пожить для себя, либо переводят тему в шутку.

Мужчины, рождённые под знаком Стрельца, опасаются, что официальный союз помешает их личным целям. Мысли о семейных обязанностях — коммунальных платежах, ремонтах, кредитах — могут вызвать у них внутренний протест. Они склонны считать, что чувства важнее формальностей, и часто утверждают, что семья — это не о штампе в паспорте.

Что касается Водолеев, то представители этого знака опасаются потерять свою индивидуальность в отношениях. Они не приемлют рамок и ограничений, предпочитая свободные союзы без обязательств. По мнению Шевченко, для них гораздо важнее эмоциональная связь, чем юридическое оформление отношений.

Скорпионы же, по словам астролога, воспринимают брак как потенциальную угрозу уязвимости. Они боятся открыться до конца, опасаясь потерять контроль над эмоциями, что воспринимают как слабость. В связи с этим мужчины-Скорпионы склонны держать дистанцию и избегать глубоких привязанностей.

Ранее астролог Ирина Шалева рассказала, какие знаки зодиака среди женщин чаще берут на себя роль лидера в отношениях. В первую очередь она выделила Львиц, которые, по словам эксперта, стремятся к вниманию и не терпят второстепенных ролей в любви.

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Дмитрий Певцов поздравил россиян с грядущим праздником Великой Победы
Дмитрий Певцов: только наша страна может иметь такие потери, и при этом выживать
06 мая 2025, 12:04

Дмитрий Певцов (Фото: Телеграм @Pevtsov_Moscow_)

Через несколько дней все постсоветское пространство будет отмечать 80-летие Великой Победы наш фашистской Германией.
Депутат Государственной Думы, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов в беседе с «Радио 1» поздравил россиян с грядущим праздником Великой Победы.

«Нашу великую, Богом хранимую страну поздравляю с 80-летием величайшей в истории человечества Победы. Победы, добра и мира над злом и сатанизмом! Только наш народ, только наша страна может одерживать такие победы. Только наша страна может иметь такие потери, такие разрушения, и при этом выживать, продолжать жить, развиваться и защищать мир от сатанизма», — сказал он.

Также депутат поздравил тех, кто сейчас на передовых линиях.

«Всех причастных, всех героев Великой Отечественной войны, всех ветеранов, всех тружеников фронта поздравляю с этим праздником. И это относится, конечно же, к тем, кто сейчас с оружием в руках защищает нашу веру, наши границы, наш язык, нашу страну. С праздником! С Днем Победы!» — произнес музыкант.

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#актёр
#музыкант
#депутат
#мир
#великая отечественная война
#день победы
#9 мая
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Блогер Литвин улетел в ОАЭ на фоне возможного вызова в военкомат
Блогер Михаил Литвин отправился в ОАЭ из-за угрозы вызова в военкомат
06 мая 2025, 11:55

Михаил Литвин (Фото: Telegram/ @litvintm)

Михаил Литвин своеобразно отреагировал на информацию об аннулированном военнике и необходимости явки в военкомат. Блогер собрал своих друзей и улетел в ОАЭ.
Официальная версия молодого человека о причине срочного отъезда из страны — желание полетать на парашютах. Об аннулировании военного билета Литвину стало известно месяц назад. С учетом того, что блогеру 25 лет, в ближайшее время ему должна прийти повестка о необходимости явки в военкомат. Парень должен пройти срочную службу.

По информации Mash, Литвин со своей подругой уже с конца апреля в ОАЭ. Блогер уже активно постит видео, как проходит обучение по прыжкам на парашюте. Накануне он объявил, что получил права на такой вид экстремального отдыха.

По обновленному закону об электронных повестках, если получатель таковой не явится в военкомат в течение следующих 20 дней, то в отношении него вводятся ограничения, вплоть до запрета регистрации недвижимости и вождения автомобиля.

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#блогер
#военкомат
#оаэ
#армия
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Кемеровские медики стали жертвами занижения заработной платы
06 мая 2025, 11:23

Фото: iStock/VILevi

Проверка, проведенная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в кемеровском филиале частной клиники «РЖД-Медицина», выявила нарушения трудового законодательства, сообщает «Сiбдепо».
В ходе аудита, осуществленного в январе 2025 года, было обнаружено 104 случая несоответствия федеральным нормам о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), который составляет 22 440 рублей. В связи с этими нарушениями главному врачу учреждения было предписано их устранение.

Кроме того, за задержку и неполную выплату заработной платы к соответствующим должностным лицам применены меры административной ответственности по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

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Участница шоу «Достояние республики» раскрыла секреты похудения
06 мая 2025, 11:15

Фото: istockphoto / RossHelen

Реальные изменения в весе возможны лишь при комплексном подходе — необходимо пересмотреть образ жизни и регулярно заниматься спортом. Об этом Life.ru заявила участница популярного реалити-шоу «Достояние республики» Алиса Павлычева в Международный день без диет, который ежегодно отмечается 6 мая.
По словам Павлычевой, проблема лишнего веса знакома ей не понаслышке — с детства она была полной. Занятия художественной гимнастикой в юные годы помогали ей держать форму, однако после того, как спорт остался в прошлом, вес начал стремительно расти.

За годы борьбы с лишними килограммами она испробовала множество диет — от раздельного питания до отказа от ужинов. Однако, как призналась Алиса, ни одна из этих методик не дала устойчивого результата.

По её мнению, краткосрочные ограничения не решают проблему. Ключом к успеху она называет не временные меры, а системный подход: комфортное и сбалансированное питание в сочетании с регулярной физической активностью. Именно движение, по словам Алисы, позволяет поддерживать фигуру и компенсировать возможные послабления в рационе. При этом она считает, что не стоит чрезмерно зацикливаться на еде — гораздо важнее соблюдать баланс.

«Если нормально кушать, не особо себя ограничивать, то периодически можно кусочек тортика съесть и шашлычки замутить, но при этом посещать зал, ходить в бассейн или просто вечерами взять за привычку гулять и больше двигаться. Как говорится, движение – это жизнь. И, соответственно, это самое лучшее, мне кажется, что может поменять вес и состояние тела человека», — сказала Павлычева.

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#движение
#питание
#ограничения
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