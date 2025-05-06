Аномально тёплая зима привела к росту числа дачных вредителей

Фото: istockphoto / vovashevchuk
Прошедшая зима в Москве и области оказалась необычно тёплой, что повлекло за собой всплеск активность различных вредителей на дачных участках. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на экспертов.
Как пояснил биолог и агроном Михаил Воробьёв, зима прошла благоприятно для зимовки насекомых-вредителей. Уже сейчас наблюдается высокая численность долгоносиков — яблоневых и земляничных цветоедов. Эти насекомые откладывают яйца в бутоны, из которых развиваются личинки, повреждающие цветки ещё до их раскрытия. Потери урожая из-за нашествия долгоносиков могут достигать 50%, предупредил специалист.
Помимо этого, заметно увеличилась популяция тли, питающейся зелёной листвой практически всех растений. Это приводит к снижению как количества, так и качества плодов.
По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, потепление последних лет изменило состав вредителей на участках Подмосковья. В частности, всё чаще дачники сталкиваются с виноградной улиткой.
Кроме того, в текущем сезоне активно проявляют себя белокрылки — ранее они встречались в основном в теплицах, однако этой весной их фиксируют и на уличных посадках. Несмотря на возврат холодов в апреле, температура оказалась недостаточной, чтобы сократить численность этих насекомых.
Для защиты посадок Воронова советует использовать как народные средства, так и химические препараты. К первым относятся опрыскивания отварами лука, чеснока, горчицы или ботвы томатов — горький запах помогает отпугнуть вредителей. Также можно расставлять ловушки из зелени, куда насекомые забираются днём, и затем удалять их вместе с растительным материалом.
Тем не менее, при высокой численности вредителей специалисты рекомендуют применять инсектициды. Опрыскивания нужно начинать с начала вегетационного периода — когда появляются первые листья. Важно не проводить обработки во время цветения, чтобы не повредить пыльцу и не лишиться урожая.
Современные препараты безопасны при соблюдении инструкции, а последнее опрыскивание следует проводить не позднее чем за три недели до сбора плодов.Защитные меры, по словам экспертов, стоит продолжать на протяжении всего сезона, чтобы минимизировать потери от нашествия вредителей.
Читайте также:
«Под прессом»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло и солнце
В Казани почти вдвое сократилось число жалоб на бродячих собак
График отключения отопления в Москве и Подмосковье 2025: когда ждать завершения отопительного сезона
Помимо этого, заметно увеличилась популяция тли, питающейся зелёной листвой практически всех растений. Это приводит к снижению как количества, так и качества плодов.
По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, потепление последних лет изменило состав вредителей на участках Подмосковья. В частности, всё чаще дачники сталкиваются с виноградной улиткой.
«Из-за потепления у нас не так давно появилась виноградная улитка, которая атакует не только виноград, но и все зеленое — например, салат, ботву различных овощей. Ее уже много в этом году. Раньше их сдерживали, во-первых – суровые зимы, во-вторых – более холодный климат в Москве в целом. Также последнее время в регионе наблюдаются затяжные осени, благоприятные для этих улиток. Более комфортная погода привела к тому, что они расширили свой ареал», — сказала она.
Кроме того, в текущем сезоне активно проявляют себя белокрылки — ранее они встречались в основном в теплицах, однако этой весной их фиксируют и на уличных посадках. Несмотря на возврат холодов в апреле, температура оказалась недостаточной, чтобы сократить численность этих насекомых.
Для защиты посадок Воронова советует использовать как народные средства, так и химические препараты. К первым относятся опрыскивания отварами лука, чеснока, горчицы или ботвы томатов — горький запах помогает отпугнуть вредителей. Также можно расставлять ловушки из зелени, куда насекомые забираются днём, и затем удалять их вместе с растительным материалом.
Тем не менее, при высокой численности вредителей специалисты рекомендуют применять инсектициды. Опрыскивания нужно начинать с начала вегетационного периода — когда появляются первые листья. Важно не проводить обработки во время цветения, чтобы не повредить пыльцу и не лишиться урожая.
Современные препараты безопасны при соблюдении инструкции, а последнее опрыскивание следует проводить не позднее чем за три недели до сбора плодов.Защитные меры, по словам экспертов, стоит продолжать на протяжении всего сезона, чтобы минимизировать потери от нашествия вредителей.
Читайте также:
«Под прессом»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло и солнце
В Казани почти вдвое сократилось число жалоб на бродячих собак
График отключения отопления в Москве и Подмосковье 2025: когда ждать завершения отопительного сезона
Дайана Хусинова