Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство

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Адвокат из Карачаево-Черкесии Барисбий Мекеров приговорен к 15 годам колонии строгого режима щербинским судом Москвы по делу о покушении на убийство двух человек, сообщили в пресс-службе суда РИА Новости.
«Мекерову было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказал источник агентства.Помимо покушения на двойное убийство, адвокату также было предъявлено обвинение в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия. Его соучастник был приговорен к 13 годам лишения свободы.
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