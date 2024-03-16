В Москве раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности

Фото: iStock/Soumen Hazra
В Москве раскрыли жестокое убийство, которое было совершено восемь лет назад. Об это сообщает Telegram-канал SHOT.
17 марта 2016 года дайвер-любитель погрузился в Москву-реку в районе Крылатское и обнаружил на дне труп мужчину. Он вызвал полицию и медиков. После извлечения тела на нём обнаружили резаные раны лица, рук и колото-резаные раны груди около лёгкого.
Труп был направлен на экспертизу, но установить личность мужчины удалось только в 2018 году по ДНК – им оказался 44-летний Константин Ч. Было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса «Убийство».
Убийцу установили только спустя восемь лет после убийства, в текущем году. Данные следствия гласят, что в марте 2016 году Константин приехал к своей бывшей жене Надежде, с которой они выпили и начали ругаться. В какой-то момент женщина схватилась на нож и убила мужа, который скончался на месте.
После этого, чтобы замести следы, Надежда связала руки экс-супруга скотчем, а ноги поместила в чёрные пакеты. После этого она сбросила тело в Москву-реку.
Сама Надежда трагически скончалась в 2019 году в пожаре в Подмосковье.
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Труп был направлен на экспертизу, но установить личность мужчины удалось только в 2018 году по ДНК – им оказался 44-летний Константин Ч. Было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса «Убийство».
После этого, чтобы замести следы, Надежда связала руки экс-супруга скотчем, а ноги поместила в чёрные пакеты. После этого она сбросила тело в Москву-реку.
Сама Надежда трагически скончалась в 2019 году в пожаре в Подмосковье.
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Анастасия Чинкова