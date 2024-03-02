Российская полиция задержала украинца за убийство девушки в Орле 24 года назад

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Российские правоохранители задержали украинского гражданина за убийство, совершённое 24 года назад на территории России. Все эти годы киевские власти отказывали в экстрадиции убийцы.
Поймать преступника смогли после вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации: убийца скрывался в Кременной, сообщает телеграм-канал SHOT. Поставить справедливую точку в таком долгом уголовном деле помогло налаженное взаимодействие орловских и луганских полицейских.
В далёком уже 2000 году 23-летняя жительница Орла по имени Елена ушла из своего дома и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушку убил 22-летний на тот момент гражданин Украины Сергей Ночевка. К тому времени он уже успел уехать на родину. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы киевская Генпрокуратура многократно отказывала в выдаче подозреваемого аналогичному российскому ведомству.
Последние несколько лет Ночевка жил в Кременной (ЛНР). По просьбе орловских коллег луганские полицейские арестовали преступника, который жил по прежним украинским документам. 29 февраля он признался в убийстве девушки из-за банальной жажды наживы: он забрал у неё кошелёк и снял с тела золотые украшения. Ночевка заключён в СИЗО. Если суд сочтёт возможным не освобождать его от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, то преступнику может грозить пожизненное заключение.
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В далёком уже 2000 году 23-летняя жительница Орла по имени Елена ушла из своего дома и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушку убил 22-летний на тот момент гражданин Украины Сергей Ночевка. К тому времени он уже успел уехать на родину. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы киевская Генпрокуратура многократно отказывала в выдаче подозреваемого аналогичному российскому ведомству.
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Александр Бойцов