Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад

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Нижегородской области мужчине дали пожизненное за тройное убийство, совершённое 24 года назад. Об этом сообщает сообщает прокуратура региона.
Все это время ему удавалось скрываться на Урале с поддельными документами.
В суде установлено, что в августе 1999 года молодой человек на территории лесопильного цеха в деревне Беласовка Семеновского района из неприязни к начальнику цеха и его брату напал на них и нанес каждому из них удар ножом в живот. После этого он пришел в дом одного из потерпевших, где были его 9-летний сын и знакомый семьи. Увидев вооруженного человека мужчина попытался защитить ребенка, но фигурант нанес ему ножом не менее 12 ударов в шею, грудь, поясницу. Друг семьи скончался на месте.
В ту же ночь от полученных ударов скончались владелец лесопилки и его брат. Было возбуждено уголовное дело.
После убийства Александр уехал из города с фальшивым паспортом на имя Михаила. Обвиняемого обнаружили в 2023 году в Когалыме. Всё это время он работал инструктором по прыжкам с парашютом в Нижневартовске, успел жениться и получить несколько грамот. Но, несмотря на заслуги, был приговорён к пожизненному сроку.
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В суде установлено, что в августе 1999 года молодой человек на территории лесопильного цеха в деревне Беласовка Семеновского района из неприязни к начальнику цеха и его брату напал на них и нанес каждому из них удар ножом в живот. После этого он пришел в дом одного из потерпевших, где были его 9-летний сын и знакомый семьи. Увидев вооруженного человека мужчина попытался защитить ребенка, но фигурант нанес ему ножом не менее 12 ударов в шею, грудь, поясницу. Друг семьи скончался на месте.
После убийства Александр уехал из города с фальшивым паспортом на имя Михаила. Обвиняемого обнаружили в 2023 году в Когалыме. Всё это время он работал инструктором по прыжкам с парашютом в Нижневартовске, успел жениться и получить несколько грамот. Но, несмотря на заслуги, был приговорён к пожизненному сроку.
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Дана Игумнова