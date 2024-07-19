«Аэроэкспресс» с 1 августа перестанет ходить в аэропорт Внуково

Фото: пресс-служба компании «Аэроэкспресс»
Поезда «Аэроэкспресса» перестанут ходить между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своём Telegram-канале.
В Дептрансе Москвы сообщили, что с 1 августа по этому маршруту начнут следовать поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Также москвичам и гостям столицы напомнили о том, что до аэропорта Внуково теперь можно добраться на метро. Следовать нужно до одноимённой станции на Солнцевской линии.
«Аэроэкспресс», в свою очередь, будет заниматься развитием маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также автобусного сообщения с аэропортами.
В транспортной компании напомнили, что с 1 июня от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево курсирует новый автобус, следующий по обновлённому маршруту.
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Также москвичам и гостям столицы напомнили о том, что до аэропорта Внуково теперь можно добраться на метро. Следовать нужно до одноимённой станции на Солнцевской линии.
«Аэроэкспресс», в свою очередь, будет заниматься развитием маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также автобусного сообщения с аэропортами.
В транспортной компании напомнили, что с 1 июня от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево курсирует новый автобус, следующий по обновлённому маршруту.
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Анастасия Чинкова