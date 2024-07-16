«Аэроэкспресс» сократил интервалы между автобусами до аэропорта Шереметьево

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Экспресс-автобусы № 1195D, курсирующие между станцией метро «Ховрино» и терминалом D аэропорта Шереметьево, стали ездить чаще, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию «Аэроэкспресс».
«Теперь в часы пик автобусы № 1195D отправляется в аэропорт и из аэропорта каждые 15 минут. В остальное время — каждые 20 минут. Поездка занимает около пятнадцати минут», — говорится в сообщении.Кроме того, продлено время работы экспресс-автобусов №1195, связывающих метро «Ховрино» с шереметьевскими терминалами В и С. Первые автобусы отправляются теперь на полчаса раньше: от «Ховрино» — в 4:55, от Шереметьево — в 5:30. А последние рейсы перенесли на полчаса позже. От метро последний автобус №1195 отходит в 23:55, от аэропорта — в 0:30. Интервал между этими автобусами составляет восемь минут, время в пути — 20 минут.
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