Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 20-26 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График работы пригородных поездов МЦД-1, а также Савёловского и Белорусского направлений изменится с 20 по 26 июля в связи с реконструкцией станции Лобня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В связи с ремонтными работами интервалы между электричками будут увеличены, некоторые поезда Савёловского направления будут следовать от/до станции Депо вместо станции Лобня. На Белорусском направлении часть поездов по вечерам будет следовать до Белорусского вокзала», — говорится в сообщении.Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.
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