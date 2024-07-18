Расписание аэроэкспрессов до Шереметьево изменится 20-21 июля

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График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, изменится в ближайшие выходные — 20-21 июля — из-за работ на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«В указанный период интервал между некоторым аэроэкспрессами, следующими до аэропорта Шереметьево и обратно, увеличится до одного часа», — говорится в сообщении.В компании напомнили, что доехать до Шереметьево, а также от аэропорта до Москвы можно на экспресс-автобусах. От станции метро «Ховрино» каждые восемь минут отходит автобус №1195 до терминалов В и С, и каждые 15-20 минут — автобус №1195D до терминала D.
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