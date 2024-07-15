На брендированных автобусах «Лето в Подмосковье» совершили 551 тыс. поездок

Видео: пресс-служба Минтранса МО
Пассажиры с начала лета совершили более 551 тыс. поездок на автобусах Мострансавто с баннерами «Лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В регионе с начала сезона курсируют 60 ярко раскрашенных автобусов большого класса с QR-кодом, ведущим на туристический портал «Путеводитель по Подмосковью». На нём можно узнать об интересных и познавательных маршрутах региона, найти популярные туристические точки, места активного отдыха жителей и гостей Московской области», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что Мострансавто обслуживает около 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области. Каждый день на линию выходит более 4,7 тыс. автобусов.
Традиционный туристический проект «Лето в Подмосковье» стартовал в регионе в мае. Для жителей и гостей области подготовили насыщенную культурную программу: театральные и музыкальные фестивали, концерты под открытым небом, ярмарки фермерских продуктов и многие другие мероприятия разных форматов.
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