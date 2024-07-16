На дорогах Подмосковья ликвидировали 10,7 тыс. ям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 10,7 тыс. дефектов асфальта ликвидировали на проезжей части в Московской области в период с 8 по 15 июля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональной дорожной сети было убрано около 6,8 тыс. ям, на муниципальных дорогах ликвидировали свыше 3,9 дефектов покрытия», — уточняется в сообщении.Отмечается, что самый большой объём ямочного ремонта на региональных дорогах провели в Луховицах, Кашире, Коломне, Серебряных Прудах и Зарайске. На муниципальных дорогах больше всего ям было ликвидировано в Химках — 590, на второе место вышла Балашиха, где заделали 360 ям, на третье — Богородский округ с 290 ликвидированными дорожными ямам. Четвёртое место занял Ленинский округ, где заделали 260 ям, а пятое Одинцовский округ, где убрали 240 дефектов покрытия.
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Лев Каштанов