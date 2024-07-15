Расписание электричек Казанского направления изменится с 16 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов Казанского направления изменится с 16 июля из-за обновления стрелочных переводов на станциях Люберцы-1 и Голутвин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Голутвин работы будут проходить 16-17 июля с 1:40 ночи до полудня. На станции Люберцы технологические «окна» назначены на 18-20 и 26-27 июля с 23:00 до 13:00», — говорится в сообщении.На время путевых работ у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, число остановок и длина маршрута. Кроме того, несколько поездов отменят.
Узнать актуальное расписание электричек пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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