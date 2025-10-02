«Аэрофлот» планирует внедрить интернет на своих рейсах

02 октября 2025, 14:45

Пассажиры «Аэрофлота» смогут пользоваться интернетом на борту самолётов

Фото: Istock / RXrenesis8

Интернет вскоре появится на борту самолётов авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский, проект уже активно реализуется. Он отметил, что внедрение интернета в самолётах требует больше усилий, чем на земле, но работы ведутся. Об этом сообщает РИА Новости.