«Аэрофлот» планирует внедрить интернет на своих рейсах
Интернет вскоре появится на борту самолётов авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский, проект уже активно реализуется. Он отметил, что внедрение интернета в самолётах требует больше усилий, чем на земле, но работы ведутся. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Александровского, сервис, позволяющий пассажирам российских авиарейсов пользоваться интернетом, может быть доступен в 2027–2028 годах. Это планируется через шесть месяцев после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440», уточнил ранее заместитель гендиректора компании Дмитрий Агафонов.
Кроме того, государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» стремится обеспечить работу Wi‑Fi на российских самолётах ещё до 2028 года.
Читайте также: