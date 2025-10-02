Убийца пермского милиционера, приговорённый к казни, вышел на волю спустя 30 лет

02 октября 2025, 14:27

Суд смягчил приговор убийце пермского милиционера, осуждённому 30 лет назад

Фото: Istock/simpson

Седьмой кассационный суд в Челябинске пересмотрел дело Александра Попова об убийстве. Об этом сообщает портал Properm.ru.