Убийца пермского милиционера, приговорённый к казни, вышел на волю спустя 30 лет

Суд смягчил приговор убийце пермского милиционера, осуждённому 30 лет назад
Седьмой кассационный суд в Челябинске пересмотрел дело Александра Попова об убийстве. Об этом сообщает портал Properm.ru.



Суд отменил прежние приговоры и назначил 15 лет лишения свободы за убийство пермского милиционера Дмитрия Власова в 1995 году. После 30 лет заключения Попов вышел из колонии в Соликамске.

Преступление совершили в 1995 году. Тогда в Индустриальном районе Перми милиционеры попытались проверить группу подозрительных мужчин. Один из них, Александр Попов, застрелил на месте сотрудника МВД Дмитрия Власова.

Первоначально преступника приговорили к смертной казни, но позднее наказание официально изменили на пожизненное лишение свободы в связи с изменениями в законодательстве. Попов пытался оспорить это решение, но Верховный суд РФ ему отказал. Новый пересмотр дела в 2025 году увенчался успехом.

