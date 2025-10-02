Москвичам рассказали о погоде на первых выходных октября

02 октября 2025, 14:05

Синоптик Ильин: в предстоящие выходные в Москве установится тёплая погода

Фото: iStock/Andrey Ivanov

В столичном регионе на предстоящих выходных ожидается тёплая погода. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье в Москве будет облачно с прояснениями и без осадков.





«Температура по области в выходные +11...+16 °С. В Москве до +13 °С в пятницу, до +15 °С в субботу, в воскресенье +16 °С. Ночью подрастёт температура и будет +4...+8 °С», — уточнил Ильин в беседе с RT.

