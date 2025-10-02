Москвичам рассказали о погоде на первых выходных октября
Синоптик Ильин: в предстоящие выходные в Москве установится тёплая погода
В столичном регионе на предстоящих выходных ожидается тёплая погода. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье в Москве будет облачно с прояснениями и без осадков.
«Температура по области в выходные +11...+16 °С. В Москве до +13 °С в пятницу, до +15 °С в субботу, в воскресенье +16 °С. Ночью подрастёт температура и будет +4...+8 °С», — уточнил Ильин в беседе с RT.
Тем временем в Кемеровской области в выходные выпадет снег. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр.
«В ночь на пятницу, 3 октября, будет -2 … +3 °С, днём температура повысится до -1 … +4 °С, и местами воздух прогреется до +9 °С. Ветер будет с порывами до 18 м/с, и Кузбасс накроет метель — в регионе будет дождь и мокрый снег, гололед», — говорится в материале.
4 октября ночная температура опустится до -1 … -6 °С, а днём будет -1 … +4 °С. Порывы ветра уменьшатся до 16 м/с. Однако мокрый снег и гололедица сохранятся. Аналогичная погода ожидается и в воскресенье, 5 октября.