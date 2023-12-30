«Аэрофлот» продлит действие программы «плоских» тарифов

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Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о продлении программы «плоских» тарифов на 2024 год, передает РИА Новости.
«Эти специальные фиксированные цены действуют для экономического класса на рейсах из Москвы в пункты на Дальнем Востоке и в Калининград. Стоимость билетов на перелеты „Аэрофлота“ из Москвы до Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана составляет 17 100 рублей в одну сторону и 28 400 рублей туда и обратно. На рейсах авиакомпании „Россия“ цена составляет 15 050 рублей в одну сторону и 25 000 рублей туда и обратно. За перелеты в Калининград цены составляют 6 400 рублей в один конец и 10 650 рублей туда и обратно», — гласит сообщение.Эти тарифы будут действовать в течение большей части 2024 года, включая периоды повышенного спроса, такие как школьные каникулы, майские праздники и летние отпуска. Предусмотрено повышение тарифов на 6% в октябре 2024 года, при этом оно будет ниже годовой инфляции 2023 года. Аэрофлот стремится сохранить доступные цены для россиян на важные авиаперелеты.
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Артем Кузьмин