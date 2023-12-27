E1: Пилоты Fly Dubai вместо Екатеринбурга прилетели в Баку

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Самолёт авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Екатеринбург из Дубая, из-за метели сменил курс и сел в Баку. Из-за этого рейс из российского города в ОАЭ задержался более чем на сутки, пишет E1.ru.
По информации издания воздушное судно, следовавшее из-за границы, из-за сильного снегопада в Екатеринбурге ушло на запасной аэродром. Как сообщает TourDom, борт сперва направили в Уфу, но когда он дважды не смог приземлиться в аэропорте Кольцово, перенаправили в Баку. На фоне этого был перенесён обратный рейс в Объединенные Арабские Эмираты.
Отмечается, что пресс-служба Кольцово сообщила журналистам, что аэропорт работает в штатном режиме.
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Отмечается, что пресс-служба Кольцово сообщила журналистам, что аэропорт работает в штатном режиме.
«На уборке снега задействовано пятнадцать единиц специализированной техники», — добавили в екатеринбургском аэропорту.
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Диана Аванесян