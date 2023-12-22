«Аэрофлот» тестирует новую услугу по перевозке животных

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«Аэрофлот» начал тестировать услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что в тестовом режиме пассажиры смогут перевозить своих домашних животных в контейнерах на соседнем месте. За одним пассажиром может быть закреплён только один питомец. Билет на соседнее кресло будет продаваться по стандартному тарифу, применяемому для взрослого пассажира.
Кроме того, в условиях перевозки уточняется, что питомца можно размещать только в кресле у иллюминатора, а общий вес контейнера с животным не должен превышать 15 килограммов. Во время полёта запрещается открывать контейнер, чтобы зверёк самовольно не перемещался по салону самолёта.
Тестирование услуги будет осуществляться до 20 марта 2024 года, а затем авиакомпания примет решение, делать ли эту услугу постоянной.
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Кроме того, в условиях перевозки уточняется, что питомца можно размещать только в кресле у иллюминатора, а общий вес контейнера с животным не должен превышать 15 килограммов. Во время полёта запрещается открывать контейнер, чтобы зверёк самовольно не перемещался по салону самолёта.
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Анастасия Чинкова