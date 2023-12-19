Генпрокуратура внесла изменения в правила перелётов пассажиров с детьми

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По указанию главы генпрокуратуры РФ Игоря Краснова, в правила перелётов пассажиров с детьми в России были внесены изменения, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», - прокомментировали ситуацию представители Генпрокуратуры.
Отмечается, что проверка была инициирована после многочисленных обращений от граждан РФ, а также сообщений в средствах массовой информации, о нарушении авиакомпаниями требований закона. Родителей и малолетних детей нередко сажали отдельно друг от друга.
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Евгения Парфентьева