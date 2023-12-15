Девочку-инвалида не пустили в самолет с собакой-поводырем

Фото: istockphoto/Ryan Fletcher
Бюджетная авиакомпания Jetstar из Австралии отказалась пустить в самолёт собаку-поводыря.
Она должна была сопровождать девочку-инвалида в полете, пишет ABC.
Майлс Херрин планировала лететь из Перта в Мельбурн в январе вместе со служебной собакой Рози. Это должно было стать первым путешествием девочки-подростка без родителей. Перевозчик не пустил на борт Рози. При этом раньше Херрин уже летала вместе с ней рейсами Jetstar.
Авиакомпания объяснила, что семья девочки не предоставила документы, которые подтверждают обучение и дрессировку Рози по международным стандартам.
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Майлс Херрин планировала лететь из Перта в Мельбурн в январе вместе со служебной собакой Рози. Это должно было стать первым путешествием девочки-подростка без родителей. Перевозчик не пустил на борт Рози. При этом раньше Херрин уже летала вместе с ней рейсами Jetstar.
«Собаки-поводыри приветствуются на борту наших рейсов при условии, что они прошли необходимую подготовку и аккредитацию, которая указана на нашем веб-сайте во время бронирования», —объяснил перевозчик.При этом в Jetstar не стали комментировать, почему раньше собаку-поводыря позволяли брать на борт. В компании принесли извинения и предложили вернуть Херрин деньги за билет.
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Мария Фирсова