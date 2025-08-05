«Аэрофлот» восстанавливает доступ к кабинетам клиентов после хакерской атаки
Авиакомпания «Аэрофлот» активно работает над восстановлением доступа к личным кабинетам своих пассажиров после недавней кибератаки.
По информации, предоставленной РИА Новости, утечки данных не произошло, и все сведения участников программы «Аэрофлот Бонус» сохранены в полном объёме.
В данный момент доступ к личному кабинету временно ограничен из-за проводимых технических работ. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего восстановления системы. Несмотря на сбой, ускоренная регистрация в аэропортах и доступ в бизнес-залы продолжают функционировать в обычном режиме, и пассажиры могут пользоваться этими услугами без каких-либо ограничений.
Функции оформления премиальных авиабилетов и начисления миль за перелёты, а также покупки и услуги банков-партнёров будут доступны после завершения технических работ, о чем «Аэрофлот» сообщит дополнительно.
Сбой в работе информационных систем произошел 28 июля, что привело к перебоям в работе сервисов и массовым отменам и переносам рейсов. Генеральная прокуратура РФ подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака.
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