Россиян предупредили о подорожании жилья при дифференциации ставок по ипотеке
Эксперты предупреждают, что дифференциация ставок по льготной семейной ипотеке в зависимости от региона может привести к увеличению стоимости жилья.
Такое мнение в беседе с «Татар-информ» высказала президент Международной академии недвижимости и ипотеки Ирина Радченко. По ее словам, доступность жилья зависит не только от ставки, но и от базовой цены недвижимости.
«Стоимость квадратного метра в Москве в 3–4 раза выше, чем, например, в Татарстане. В итоге клиент платит больше за сам объект», — подчеркнула эксперт.
Основной риск инициативы она видит в возможном раскручивании цен.
«Если повысить ставку в одних регионах или снизить в других при недостаточном предложении, это просто приведет к росту цен на недвижимость, — сказала эксперт.
По ее мнению, удешевление ипотеки в бедных регионах без увеличения объемов строительства лишь искусственно разогреет спрос, что вызовет подорожание жилья. Кроме того, разница в доходах частично компенсируется более высокими расходами в столице и крупных городах.