Россиян предупредили о подорожании жилья при дифференциации ставок по ипотеке

05 августа 2025, 18:29

Фото: istockphoto/AUNG MYO HTWE

Эксперты предупреждают, что дифференциация ставок по льготной семейной ипотеке в зависимости от региона может привести к увеличению стоимости жилья.





Такое мнение в беседе с «Татар-информ» высказала президент Международной академии недвижимости и ипотеки Ирина Радченко. По ее словам, доступность жилья зависит не только от ставки, но и от базовой цены недвижимости.





«Стоимость квадратного метра в Москве в 3–4 раза выше, чем, например, в Татарстане. В итоге клиент платит больше за сам объект», — подчеркнула эксперт.

«Если повысить ставку в одних регионах или снизить в других при недостаточном предложении, это просто приведет к росту цен на недвижимость, — сказала эксперт.