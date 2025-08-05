Стали известны сроки восстановления подорванного моста в Брянской области
Подорванный в Брянской области мост хотят восстановить к концу марта 2026 года
Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области, подорванный в результате теракта 31 мая 2025 года, планируют восстановить до 31 марта 2026 года. Эта информация размещена в госконтракте.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва - Бобруйск», на данный момент на объекте уже ведутся восстановительные работы. Специалисты дорожного хозяйства занимаются устройством свай.
«В процессе работ подрядная организация полностью заменит фундаменты промежуточных опор, построит новые опоры и установит новое пролетное строение. Все необходимые согласования для проведения работ получены от смежных служб. В настоящее время специалисты выполняют работы по устройству свай в соответствии с утвержденными техническими решениями», — говорится в сообщении.Напомним, что вечером 31 мая мост в Брянской области обрушился на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва, в результате чего погибли семь человек, а 118 получили травмы.
В тот же день произошло еще одно ЧП в Курской области, где железнодорожный состав упал с поврежденного моста на дорогу, в результате чего пострадали машинист и двое его помощников.