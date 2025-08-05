Стали известны сроки восстановления подорванного моста в Брянской области

05 августа 2025, 18:28

Подорванный в Брянской области мост хотят восстановить к концу марта 2026 года

Фото: istockphoto/dk_photos

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области, подорванный в результате теракта 31 мая 2025 года, планируют восстановить до 31 марта 2026 года. Эта информация размещена в госконтракте.





Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва - Бобруйск», на данный момент на объекте уже ведутся восстановительные работы. Специалисты дорожного хозяйства занимаются устройством свай.





«В процессе работ подрядная организация полностью заменит фундаменты промежуточных опор, построит новые опоры и установит новое пролетное строение. Все необходимые согласования для проведения работ получены от смежных служб. В настоящее время специалисты выполняют работы по устройству свай в соответствии с утвержденными техническими решениями», — говорится в сообщении.

