Сумма исков министерства обороны РФ к ВСК превысила девять миллиардов рублей

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Общая сумма судебных исков министерства обороны РФ о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) за семь месяцев 2024 года превысила девять миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем за весь 2023 год.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда города Москвы. Только в июле нынешнего года российское оборонное ведомство подало 27 исков на общую сумму 554,4 миллиона рублей. Минобороны настаивает на выплате неустоек по государственным контрактам, требует взыскать стоимость завышения стоимости работ и выплатить задолженности.
Ранее по предыдущим искам сумма требований министерства обороны составила 8,48 миллиарда рублей. Таким образом, за семь месяцев 2024 года сумма исков ведомства к ВСК составила 9,03 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за 2023 год. Тогда Минобороны требовало взыскать с ВСК 441,3 миллиона рублей.
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