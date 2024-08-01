В России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% от всего автопарка страны

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Число автомобилей в РФ в возрасте десяти лет и больше превысило показатель в 32 млн машин, что соответствует 71% от всего автопарка страны. Об этом пишет «Газета.Ru».
Наихудшая ситуация наблюдается с автомобилями, находящимися на гарантийном обслуживании у производителей, — их количество среди машин возрастом от одного до трёх лет уменьшилось с 2021 года в два раза.
Вместе с тем сегодня есть условия для ещё большего ухудшения состояния автомобильного парка России из-за того, что в октябре намечено повышение утилизационного сбора, которое повлечёт за собой увеличение стоимости новых автомобилей.
По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, скорость обновления автопарка снизится, так как увеличенный утилизационный сбор сделает машины менее доступными для жителей России. При сохранении текущих тенденций средний возраст автомобилей вскоре превысит 16 лет.
Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на импортируемые автомобили хотят увеличить почти в два раза. Это произойдёт в том случае, если проект постановления правительства, опубликованный на сайте проектов нормативных актов, будет принят. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — привел цифры основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Вместе с тем сегодня есть условия для ещё большего ухудшения состояния автомобильного парка России из-за того, что в октябре намечено повышение утилизационного сбора, которое повлечёт за собой увеличение стоимости новых автомобилей.
По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, скорость обновления автопарка снизится, так как увеличенный утилизационный сбор сделает машины менее доступными для жителей России. При сохранении текущих тенденций средний возраст автомобилей вскоре превысит 16 лет.
Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на импортируемые автомобили хотят увеличить почти в два раза. Это произойдёт в том случае, если проект постановления правительства, опубликованный на сайте проектов нормативных актов, будет принят. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова