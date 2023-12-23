«Аэрофлот» запустил тест-перевозку животных на соседнем пассажирском кресле

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В пресс-службе Аэрофлота заявили, что компания проводит тестирование сервиса перевозки животных в контейнере на соседнем с хозяином кресле.
Пассажир сможет перевезти на соседнем месте только один контейнер с животным или птицей в эконом-классе, Комфорт или Бизнес. Но на некоторых самолетах возможны ограничения. Животное запрещено вынимать из переноски во время полёта.
Масса контейнера с питомцем не может превышать 15 кг. Животное должно иметь возможность встать в переноске в полный рост и повернуться вокруг себя. Контейнер должен вплотную прикрепляться к сиденью ремнем безопасности.
Тестовый этап перевозки животных будет проходить на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года. После авиакомпания, возможно, продлит услугу на постоянной основе.
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«Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В классе Бизнес на самолётах Airbus A350 размещение контейнера возможно только в среднем блоке кресел на нечётных рядах», –сообщили в пресс-службе.
Тестовый этап перевозки животных будет проходить на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года. После авиакомпания, возможно, продлит услугу на постоянной основе.
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Мария Фирсова