«Умерший» пассажир «Уральских авиалиний» внезапно пришёл в себя

Фото: iStock/Diy13
«Умерший» пассажир самолёта «Уральских авиалиний» пришёл в себя после экстренной посадки посадки в Сургуте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что пассажиру самолёта, следовавшего по маршруту Екатеринбург – Благовещенск, стало плохо на середине пути. У 45-летнего мужчины-инвалида поднялось давление, началась одышка. Командир экипажа запросил экстренную посадку в Сургуте, в то время как в салоне мужчине оказывали помощь пассажиры-медики. После посадки на борт поднялась бригада скорой помощи, которой оставалось только констатировать смерть.
Однако позднее выяснилось, что мужчина не умер, а просто крепко спал. Врачами было принято решение отправить его в больницу для проведения обследования.
После этого пассажира благополучно отпустили из лечебного учреждения, и он отправился покупать новый билет до Благовещенска.
Читайте также:
Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту
Врач Кондрахин раскрыл опасность авиаперелётов
Девочку-инвалида не пустили в самолет с собакой-поводырем
Однако позднее выяснилось, что мужчина не умер, а просто крепко спал. Врачами было принято решение отправить его в больницу для проведения обследования.
Читайте также:
Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту
Врач Кондрахин раскрыл опасность авиаперелётов
Девочку-инвалида не пустили в самолет с собакой-поводырем
Анастасия Чинкова