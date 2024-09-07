Аэропорт Грозного опроверг слухи о едва не севшем на закрытую полосу самолете

Фото: istockphoto/ Marcus Millo
Информация о том, что пассажирский самолет чуть не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта в Грозном, не соответствует действительности. Об этом официально заявила пресс-служба воздушной гавани вечером 7 сентября.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что Boeing 737 (RA-73089) из Турции авиакомпании Utai едва не сел на недостроенную полосу в аэропорту Грозного. Якобы пилоты в последний момент заметили, что полоса не готова, смогли увернуться и уйти на второй круг, когда самолет почти коснулся земли. К сообщению прилагалось видео.
В пресс-службе гавани добавили, что сегодняшний рейс Анталья-Грозный произвел штатную посадку без ухода на второй круг.
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«Видео – это старая съемка, когда в начале июня проводились работы по присоединению действующей ВПП к строящейся. Манёвр на кадрах – это когда пилот после порыва ветра пошел на второй круг. При этом никаких нарушений совершено не было, а представляемая авторами фейка картина – лишь визуальная ошибка восприятия», – пишет администрация аэропорта.
В пресс-службе гавани добавили, что сегодняшний рейс Анталья-Грозный произвел штатную посадку без ухода на второй круг.
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Лия Мурадьян