Минтранс ведет работу над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг

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Работа над сокращением времени в пути поездов на юг до 16 часов ведется Минтрансом по поручению президента России Владимира Путина. Об этом на полях Восточного экономического форума, завершившегося 6 сентября, сообщил министр российского транспорта Роман Старовойт в разговоре с РИА Новости.
«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ (высокоскоростная магистраль — прим. ред).», — прокомментировал чиновник.
Соответствующее поручение Путин дал весной этого года. Путь из Москвы в Сочи на самом быстром составе сейчас занимает примерно сутки.
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