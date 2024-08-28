Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников

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Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с утра среды, 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что аэропорт приостановил работу с 07:00 мск. По предварительным данным, ограничение работы воздушной гавани связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
В настоящее время сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов, что является их главным приоритетом. Другие подробности на данный момент не разглашаются.
Предыдущее ограничение работы международного аэропорта Казани произошло 10 июня текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов, что является их главным приоритетом. Другие подробности на данный момент не разглашаются.
Предыдущее ограничение работы международного аэропорта Казани произошло 10 июня текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова