Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников

С 1 сентября вступает в силу новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Для водителей предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, а для должностных лиц — до 30 000 рублей. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет РИА Новости.