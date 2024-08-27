В Егорьевске временно закрыли бассейн, где четверо детей отравились хлоркой

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Работу бассейна в Егорьевске после случаев отравления детей парами хлора приостановили. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
«На месте отобраны пробы воды и воздуха из закрытых помещений. Согласно протоколам лабораторных испытаний, вода бассейна не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух – по содержанию озона. Сейчас деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена», – отметили в надзорном ведомстве.Ранее в Главном управлении СКР по Московской заявляли, что четверо детей отравились парами хлорки в бассейне в Егорьевске. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело.
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Лора Луганская