Опубликованы кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения БПЛА

Фото: iStock/Distortion Media
Появились кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения беспилотников ВСУ. Видео публикует Telegram-канал Baza.
На видео можно заметить густой дым и полыхающее пламя. Уточняется, что возгорание распространилось на большой площади.
Согласно предварительным данным, пожар начался рядом с поселком Молодежный в Каменском районе региона около 3 часов ночи. На территорию объекта упали два украинских беспилотных летательных аппарата, в результате чего огонь охватил три цистерны.
В результате пожара никто не пострадал. На месте работают сотрудники спецслужб. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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Согласно предварительным данным, пожар начался рядом с поселком Молодежный в Каменском районе региона около 3 часов ночи. На территорию объекта упали два украинских беспилотных летательных аппарата, в результате чего огонь охватил три цистерны.
В результате пожара никто не пострадал. На месте работают сотрудники спецслужб. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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Екатерина Коршунова