Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы

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В аэропорту Казани ввели временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом пресс-служба Росавиации написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения действовали до 09:30 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Подчеркнём, что ограничения в работе казанского аэропорта вводятся регулярно. В последний раз авиагавань прекращала работу 12 октября, до этого – 3 октября. Причины закрытия были те же. Также ранее в пресс-службе главы Татарстана отмечали, что в регионе выстроен план работы служб на случай угроз атак беспилотных летательных объектов.
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Анастасия Чинкова