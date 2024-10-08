В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов

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В аэропорту Внуково водили план «Ковер» и массово перенаправляли рейсы, сообщало РЕН ТВ. Говорилось о перенаправлении самолетов в другие аэропорты Москвы. В частности рейсы из Гюмри и Стамбула вместо Внуково приземляются в Шереметьево, а самолет из Тюмени — в Домодедово.
«План „Ковер“ ввели в аэропорту Внуково. Воздушная гавань закрыта на прилет и вылет. Самолеты перенаправлены в Шереметьево», — цитирует источник РЕН ТВ.
Как сообщает ТАСС, временные ограничения уже снимают, аэропорт начинает работать в штатном режиме. О причинах изменения в расписании также не сообщается.
Согласно расписанию на сайте аэропорта, после 18.00 во Внуково задержали 11 рейсов на взлет и 10 на посадку, один рейс полностью отменили, еще четыре самолета перенаправили в другие аэропорты Москвы.
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Лия Мурадьян