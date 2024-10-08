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В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Внуково дважды вводили ограничения на прием и выпуск самолетов
08 октября 2024, 21:49
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Внуково водили план «Ковер» и массово перенаправляли рейсы, сообщало РЕН ТВ. Говорилось о перенаправлении самолетов в другие аэропорты Москвы. В частности рейсы из Гюмри и Стамбула вместо Внуково приземляются в Шереметьево, а самолет из Тюмени — в Домодедово.
«План „Ковер“ ввели в аэропорту Внуково. Воздушная гавань закрыта на прилет и вылет. Самолеты перенаправлены в Шереметьево», — цитирует источник РЕН ТВ.

Как сообщает ТАСС, временные ограничения уже снимают, аэропорт начинает работать в штатном режиме. О причинах изменения в расписании также не сообщается.



Согласно расписанию на сайте аэропорта, после 18.00 во Внуково задержали 11 рейсов на взлет и 10 на посадку, один рейс полностью отменили, еще четыре самолета перенаправили в другие аэропорты Москвы.

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#план
#ограничения
#москва
Новый выставочный комплекс «Тимирязев центр» открылся на севере Москвы
08 октября 2024, 20:37

Фото: сайт Кремля

Зампред правительства России Дмитрий Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новый учебно-выставочный комплекс «Тимирязев центр», открытый на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Об этом сообщает ТАСС.
В скором времени здесь, помимо прочего, будет развёрнута площадка городского фестиваля «Золотая осень».

Собянин в ходе общения со студентами рассказал, что открытие нового учебно-выставочного комплекса станет началом нового пути развития Тимирязевки. Помимо этого университета ведётся активная работа по реорганизации других вузов. Так, недавно был завершён большой проект МГТУ им. Баумана, сейчас правительство Москвы совместно с правительством России приступает к развитию кампуса университета «Станкин».

Патрушев отметил, что работа над созданием центра велась год. Благодаря этому центру студенты могут не только посещать различные выставки, но и получать практические навыки в работе по специальности, в сфере сельского хозяйства.

Также зампред правительства подчеркнул важность дальнейшего развития Тимирязевской академии.

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#центры
#студенты
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#золотая проект
#выставки
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Психолог Наумова назвала самые частые причины ссор в отношениях
Психолог Наумова: Одной из частых причин ссор в парах являются деньги
08 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что наиболее частыми причинами ссор в отношениях являются деньги, дети, а также взаимоотношения и распределение обязанностей в семье.
«Больше всего люди спорят по теме детей, денег, взаимоотношений, распределения обязанностей. Пары ссорятся из-за разногласий. У каждого есть мнение, которое не совпадает с мнением партнёра. При этом каждый чувствует, что его не понимают, не принимают и не ценят. Ссора разгорается, когда она попадает в детский триггер», — прояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева заявляла, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.

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#дети
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#люди
#семья
#отношения
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Математик Самосюк объяснил присуждение Нобеля по физике в этом году
08 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Руководитель проектов лаборатории ГИС Института ИИ МФТИ Алексей Самосюк заявил, что присуждение Нобелевской премии Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за разработку методов машинного обучения в этом году было связано с тем, что их работа легла в основу ИИ-революции.
«Хопфилд сделал очень много интересных работ в направлении изучения того, как из простых взаимодействий рождаются сложные системы. Он собрал воедино некоторый принципы, по которым эти системы работают и которые позволяют построить математическую абстракцию и запрограммировать некоторую модель. Хинтон показывает, как концептуальные строительные блоки Хопфилда можно описывать математически, превращать в формулы и код, а затем и в строительные блоки современных нейросетей, того, что лежит в основе «AI-революции», — пояснил в беседе с Газета.ру Самосюк.

Ранее кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила о рисках использования искусственного интеллекта, к которым отнесла ошибки и изменения на рынке труда.

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#технологии
#наука
#физика
#премия
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Названы основные риски использования ИИ
Экономист Мирзабалаева заявила о двух основных рисках использования ИИ
08 октября 2024, 19:35

Фото: iStock/ChakisAtelier

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила о рисках использования искусственного интеллекта, к которым отнесла ошибки и изменения на рынке труда.
«Риски использования ИИ есть. Во-первых — ошибки. Во-вторых, важно определить те ниши на рынке труда, которые в перспективе могут образоваться при использовании ИИ и переквалифицировать сегодняшних соискателей рабочих мест, переориентировать на них выпускников школ. Расслоение в сфере занятости будет продолжаться через вымывание специалистов средней квалификации, вырастет потребность в высококвалифицированных специалистах», — пояснила в беседе с Газета.ру Мирзабалаева.

Ранее футуролог Александр Кононов заявил, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.

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#искусственный интеллект
#люди
#ии
#наука
#технологии
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Подмосковные студенты примут участие в олимпиаде «Я — профессионал»
08 октября 2024, 18:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Подмосковные студенты могут принять участие в олимпиаде «Я — профессионал». Московский государственный институт культуры приглашает студенческую молодежь Подмосковья принять участие во Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Миссия олимпиады — содействовать обеспечению национального, кадрового, технологического и культурного суверенитета.

Директор Центра компетенций и карьеры Московского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, ответственный за проведение базового направления «Креативные индустрии» олимпиады студентов «Я-профессионал» в Московском государственном институте культуры Елена Аверина в беседе с «Радио 1» сообщила, что олимпиада проводится уже восьмой сезон.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это проект, который прожил семь сезонов, выпустил из своих пенатов творческую, амбициозную молодежь, которая сегодня уже занимает и руководящие должности, и имеет престижные работы, и выступает консультантами для нынешних участников. Вузы проходили конкурсный отбор, и на сегодняшний момент выбрано 33 вуза для проведения различных направлений олимпиады, в том числе и Московский государственный институт культуры. Мы проходим отбор уже 3 год. Гордимся, что у нас хватает сил и желания продвигать этот проект»,— поделилась собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она дополнила, что олимпиада проводится по 71 направлению, и студенты могут выбрать любое понравившееся, а могут принять участие сразу в нескольких.

Директор Центра компетенций и карьеры Московского государственного института культуры рассказала, что дает олимпиада студенту:
  1. Студент прокачивает свои профессиональные компетенции.
  2. Студент попадает в профессиональное сообщество единомышленников.
  3. Студент попадает на платформу, которая объединяет студента и будущего работодателя. В рамках проведения олимпиады мы приглашаем в жюри экспертов, которые могут пополнить свой кадровый резерв.
  4. Студенты могут получить бонусы для поступления на другую ступень обучения (магистратуру или аспирантуру).
  5. В рамках олимпиады действует центр развития карьеры, и студенты получат доступ ко всей базе вакансий. У олимпиады около 600 крупных партнеров-работодателей по всей России.
  6. Творческий интеллектуальный бизнес: золотой призер получает 300 тысяч рублей, серебряный — 200 тысяч рублей, бронзовый — 150 тысяч рублей. Эти деньги они могут вложить в свои стартапы и дальнейшее обучение.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Отборочный этап состоится в онлайн-формате с 12 ноября по 3 декабря. Полуфинальные состязания в онлайн-формате пройдут в марте 2025 года. Финал — в апреле 2025 года.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Мессенджер Discord заблокировали в России
РКН ограничил доступ к Discord из-за нарушений требований законов России
08 октября 2024, 18:08

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мессенджер Discord заблокировали в России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Отмечается, что причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства, выполнение которых важно для предотвращения использования площадки в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки россиян, продажи наркотических веществ.

Также в ведомстве добавили, что в Discord размещалась противоправная информация, которую разработчики отказывались удалять. За это ранее приложение получило многомиллионный штраф. Однако и это наказание не побудило руководство принять меры, в связи с чем была совершена вынужденная блокировка.

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#запрет
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Эксперт ОНФ Склянчук сравнил застройщиков с допинговыми спортсменами
Эксперт ОНФ Склянчук объяснил нынешнюю неуверенность застройщиков
08 октября 2024, 18:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что сегодня застройщики в России пребывают в неуверенности, а темпы ввода нового жилья снижаются, что связано с ситуацией с ипотекой, а также потребительским спросом.
«Что будет с квартирами – непонятно по причине отмены льготной ипотеки, стока мигрантов и высокой ключевой ставки. Застройщики напоминают спортсмена, который долго злоупотреблял допингом: льготная госпрограмма длилась три года, сейчас она закончилась и у застройщиков период «ломки». 97% ипотечных кредитов были не рыночными, а льготными», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Склянчук.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.

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«Мозг умирает»: Невролог раскрыл последствия инсульта Александра Збруева
Невролог Хорошев: если Збруеву не сделали извлечение тромба, то участок мозга поражен
08 октября 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

У 86-летнего Александра Збруева диагностировано поражение головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, патология развивается из-за нарушения мозгового кровообращения. Одной из причин произошедшего может быть перенесенный инсульт.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что инсульт — это и есть поражение головного мозга.

«Есть такое понятие «инфаркт ткани» — может быть любой ткани, даже костной. Суть этого — нарушение кровоснабжения. После этого ткань начинает умирать. Инфаркт мозга у неврологов называется инсульт — удар, после которого мозг умирает. Это смерть ткани от гипоксии и нехватки питания. Мозг живет очень активной жизнью, он употребляет не меньше четверти всего питания в организме, поэтому умирает очень быстро», — сказал эксперт.

Он добавил, что в ситуации с инсультом очень важна скорость в оказании правильной помощи, потому что нужно сделать все возможное буквально за пару часов, иначе — никакие медикаменты не помогут.

«Если Збруеву в ближайшие часы не сделали растворение или извлечение тромба, то, к сожалению, смерть участка мозга неизбежна. Все, что можно сделать, — тщательно ухаживать и постоянно с ним разговаривать. Мозг — единственная ткань, которая от нагрузки молодеет», — объяснил невролог.

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Риэлтор Апрелев спрогнозировал ухудшение ситуации для застройщиков в России
08 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.
«Ситуация для застройщиков будет еще хуже и, как минимум, в два раза по отношению к прошедшему полугодию. Сейчас спрос сократился в 2-3 раза в разных регионах. Причиной тому стал уход льготной ипотеки, сокращение объёмов социальной ипотеки. Сейчас семейная ипотека занимает порядка 80% во всех объёмах продаж застройщиков. В целом картина негативная», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

При этом, по его словам, вторичный рынок недвижимости уже смог перестроиться под новые реалии.

Ранее эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял о том, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.

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#семейная
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