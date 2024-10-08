В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Внуково водили план «Ковер» и массово перенаправляли рейсы, сообщало РЕН ТВ. Говорилось о перенаправлении самолетов в другие аэропорты Москвы. В частности рейсы из Гюмри и Стамбула вместо Внуково приземляются в Шереметьево, а самолет из Тюмени — в Домодедово.