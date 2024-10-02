Названы авиакомпании, которые перенаправили рейсы в Дубай в обход Израиля

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Два запланированных на среду, 2 октября, рейса авиакомпании «Россия» совершат перелет в аэропорт Аль-Мактум в Дубае в обход воздушного пространства Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Утверждается, что пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены напитками и питанием. Также часть пассажиров будет перенаправлена на другие рейсы авиакомпании - партнера.
Примечательно, что «Аэрофлот» отменил запланированный на этот же день рейс Москва — Дубай — Москва. Пассажиров перенаправили на другой рейс, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана, пояснили в компании.
Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.
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Примечательно, что «Аэрофлот» отменил запланированный на этот же день рейс Москва — Дубай — Москва. Пассажиров перенаправили на другой рейс, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана, пояснили в компании.
Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.
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Екатерина Коршунова