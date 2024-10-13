Самолёт «Уральских авиалиний» через час после взлёта вернулся в Домодедово

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после того, как самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутске. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ в Telegram-канале.