Самолёт «Уральских авиалиний» через час после взлёта вернулся в Домодедово

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Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Москва - Владикавказ. Борт благополучно вылетел из аэропорта Домодедово, однако, сделав пять кругов, через час вернулся обратно.
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, практически сразу после взлёта на борту воздушного судна сработала индикация, сигнализирующая о неисправности одной из систем. Сбоев в работе бортового оборудования выявлено не было, что выяснилось во время совершения нескольких круговых манёвров без набора заданной высоты. Тем не менее, в целях безопасности экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт вылета и провести дополнительную проверку бортовых систем.
Посадка в Домодедово прошла благополучно. На сайте аэропорта указано, что рейс был отправлен с задержкой в 3,5 часа.
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Александр Бойцов