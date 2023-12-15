Фото: РИА Новости/Пивов
Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что это был тестовый полёт. Самолёт авиакомпании «Азимут» без пассажиров на борту прибыл в Краснодар из Минеральных Вод. Его путь пролегал через Ставрополь и Армавир и в общей сложности занял один час.
Принятие самолёта в закрытом аэропорту было необходимо для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.
По итогам проверки и первого запуска самолёта, руководство гавани и правительство региона примут решение об открытии аэропорта для возобновления ежедневного авиасообщения с регионом.
Напомним, что краснодарский аэропорт был закрыт 24 февраля 2022 года после объявления о начале спецоперации на Украине. Вместе с ним были закрыты ещё восемь аэропортов в центральной и южной частях России. В настоящее время не рассматривается возможности открытия остальных гаваней.
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Принятие самолёта в закрытом аэропорту было необходимо для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.
Напомним, что краснодарский аэропорт был закрыт 24 февраля 2022 года после объявления о начале спецоперации на Украине. Вместе с ним были закрыты ещё восемь аэропортов в центральной и южной частях России. В настоящее время не рассматривается возможности открытия остальных гаваней.
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Анастасия Чинкова