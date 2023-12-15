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Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт

15 декабря 2023, 14:15
Фото: РИА Новости/Пивов

Фото: РИА Новости/Пивов

Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что это был тестовый полёт. Самолёт авиакомпании «Азимут» без пассажиров на борту прибыл в Краснодар из Минеральных Вод. Его путь пролегал через Ставрополь и Армавир и в общей сложности занял один час.

Принятие самолёта в закрытом аэропорту было необходимо для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.


По итогам проверки и первого запуска самолёта, руководство гавани и правительство региона примут решение об открытии аэропорта для возобновления ежедневного авиасообщения с регионом.

Напомним, что краснодарский аэропорт был закрыт 24 февраля 2022 года после объявления о начале спецоперации на Украине. Вместе с ним были закрыты ещё восемь аэропортов в центральной и южной частях России. В настоящее время не рассматривается возможности открытия остальных гаваней.

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#аэропорт
#краснодарский край
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#самолет
#ограничения
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Первая зимняя оттепель: синоптик пообещал тепло жителям Москвы и Подмосковья
Синоптик Шувалов спрогнозировал первую оттепель в Москве и Подмосковье
15 декабря 2023, 14:34

Фото: IStock/stsmhn

Первая декабрьская оттепель придет в московский регион уже в предстоящие выходные. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, на смену мощному снегопаду придёт морозная погода. Но задержится она в регионе всего на день.
«Мы попрощались с южным циклоном, и нас ждёт морозная, но безосадочная суббота: ночью будет -10…-15 градусов по области, -3…-8 днём. А уже в воскресенье совсем другая погода, потому что всё пристраивается на то, чтобы принести к нам атлантическое тепло, поэтому уже 17 декабря днём по области пройдёт снег, может быть, он будет даже мокрым. Температура от утренних -8…-9 градусов к середине дня поднимется до -2…-4, а к концу до 0… 1 градуса. То есть мы ощутим на себе в Подмосковье первую с начала календарной зимы оттепель», — сказал синоптик.
Шувалов подчеркнул, что тёплая погода будет держаться на протяжении недели. Столбики термометров будут преимущественно находиться возле нулевой отметки.

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#подмосковье
#погода
#снег
#температура
#тепло
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Опрос: У 46% россиян корпоратив вызывает ужас
15 декабря 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для «АльфаСтрахования» провели исследование и выяснили, что 46% россиян с «ужасом» думают об участии в корпоративе.
«37% рассказали, что явка на него фактически «добровольно-принудительная». При этом готовы ходить на подобные мероприятия 77% участников исследования, но только в случае, если это будет исключительно добровольным решением», — приводит RT текст исследования.

При этом, 22% отметили, что сейчас корпоратив из праздника превратился в обязаловку.

Отмечается, что у 63% респондентов корпоративное мероприятие точно будет.

В опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 15 декабря, в московских парках пройдут предновогодние мероприятия в рамках проекта «ЭкоМастерская Деда Мороза». Там участников научат делать украшения и игрушки из вторсырья. Мастерская будет проходит по 30 декабря.

«На природных территориях и в экоцентрах пройдёт более 40 бесплатных зимних творческих мастер-классов, квестов, игр и лекций. Гости научатся делать своими руками экоподарки к Новому году, экологичные украшения на ёлку, новогодние деревья из самых разных материалов и многое другое. <…> Москвичи узнают о новогодних традициях и истории этого праздника», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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#игрушки
#мероприятия
#явка
#корпоратив
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Жители блокадного Ленинграда получат в Подмосковье выплату к 80-летию освобождения города
15 декабря 2023, 14:15

Проживающие сейчас в Московской области жители блокадного Ленинграда, получат выплату к 80-летнему юбилею освобождения города, который отмечается в 2024 году. Соответствующее говорит постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.
В документе сказано, что размер выплаты составит 3 тыс рублей. Единовременную материальную помощь получат участники Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», и лица, удостоенные знака «Жителю блокадного Ленинграда». 
 
Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, деньги будут перечислены в январе наступающего года. Выплата придёт на счета ветеранов автоматически.
 
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#подмосковье
#московская область
#ветераны
#выплаты
#минсоцразвития мо
#великая отечественная война
#социальная поддержка
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Спасатели помогли водителю, выжившему в ДТП с грузовым поездом
15 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба ведомства

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли водителю, выжившему в серьезной аварии на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Работникам 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы поступил вызов через «Систему-112» о аварии на железнодорожном переезде в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа.

Очевидцы сообщили, что легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора. Грузовой поезд не успевал затормозить и протаранил легковушку и метров триста протащил авто, прежде чем остановился.

«Участник ДТП чудом остался жив, успев во время столкновения перепрыгнуть с водительского на пассажирское сиденье. Однако 70-летний мужчина самостоятельно не смог выбраться из смятой машины, так как с одной стороны двери были заблокированы поездом, а с другой — завалены снегом. Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы откопали из снежного сугроба автомобиль и извлекли пострадавшего из искореженного салона. <…> Спасатели оказали пенсионеру психологическую помощь и передали прибывшей бригаде скорой помощи, — объяснил начальник ПСЧ-250 Николай Игнатьев.

Сотрудники отметили, что пострадавший отделался царапинами и от госпитализации участник аварии отказался

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В Московской области устраняют последствия снежного циклона
15 декабря 2023, 13:30

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

В Подмосковье приступили к уборке последствий снежного циклона «Ваня». Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.

С четверга в Московской области бушует снежный циклона «Ваня».

«Специалисты коммунальных предприятий и инспекторы ГУСТ работают сегодня начиная с 6 утра. В области трудятся 16 516 дворников, задействовали 790 тракторов, 249 минипогрузчиков, 113 погрузчиков, 111 самосвалов, также работают 142 трактора для противогололедной обработки и еще 125 единиц техники от ресурсоснабжающих и подрядных организаций <…> При таких обильных осадках в приоритет ставим безопасность пешеходов и расчищаем проезд для экстренных служб», - отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что для благовременного оказания снежных уборок сотрудники ГУСТ настоятельно рекомендуют сотрудничать с трудящимися и убирать автомобиль для очистки парковочных мест, не блокировать контейнерные площадки для своевременного вывоза.

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#подмосковье
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#специалисты
#сотрудники
#площадки
#светлана аипова
#густ
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ФСИН сообщает об убытии Навального* «за пределы» Владимирской области
ФСИН: Навальный убыл из ИК-6 и находится за пределами Владимирской области
15 декабря 2023, 13:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Алексей Навальный* 10 дней не появлялся на заседаниях суда, адвокатов к нему не пускают.
В колонии ссылались на перебои со светом, а теперь ФСИН сообщает, что его вывезли из Владимирской области, пишет РБК. 

Алексея Навального* этапировали из исправительной колонии во Владимирской области в учреждение, которое расположено в другом регионе. Об этом сказано в справке ФСИН, которую зачитали во время суда, рассказал работавший у оппозиционера юрист Вячеслав Гимади в Twitter (X).

В суде заявили, что Навальный* «убыл за пределы» Владимирской области, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана иноагентом).

Алексей Навальный* отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима. Колония расположена в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. С 6 декабря к Навальному* не пускали адвокатов и не выводили на заседания суда по видеосвязи. 

Baza писала, не указав источников информации, что Навального* эпатировали в Москву для проведения следственных действий в рамках нового уголовного дела. 

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* включен в список террористов и экстремистов
#общество
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На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка: новые магнитные бури, как защититься
«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
15 декабря 2023, 13:13

Фото: istockphoto.com/Elen11

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку 14 декабря. В центре погоды «Фобос» отметили, что такого не происходило уже шесть лет. О том, что означает солнечная активность, какое влияние она оказывает на людей, чем опасна, и как защитится от влияния магнитных бурь, вызванных космическим явлением, читайте в материале «Радио 1».

Вспышка на Солнце 14 декабря 2023 года 


Сильнейшая вспышка произошла на Солнце 14 декабря в 20:00 по мск. Эксперты сообщили, что она стала самой мощной за последние шесть лет. Вспышке присвоили Х2,8 балла мощности. Специалисты центра «Фобос» рассказали, что в последний раз подобное событие произошло в 2017 году.  

Часто вспышки становятся предвестниками магнитных бурь. Одна из них начнется на Земле уже в субботу, 16 декабря. 

Что такое солнечные вспышки?


Солнечными вспышками называют явления на поверхности Солнца, которые вызваны присоединением магнитных силовых линий, «влитых» в солнечную плазму. В какой-то момент, линии магнитного поля обрываются и присоединяются к новой конфигурации, в связи с чем происходит выброс энергии.

Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури
Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури

Энергия, которая выделяется при вспышках, соразмеряема со взрывом миллиардов мегатонных водородных бомб.

Эксперты предупредили россиян о магнитных бурях


В связи с мощной вспышкой на Солнце, астрономы ожидают наступление сильных магнитных бурь, которые придутся на 16 декабря. Ожидается, что геошторм не будет сильным, однако тем, кто испытывает проблемы со здоровьем в моменты космической активности, следует обращать внимание на малейшие изменения в своем самочувствии.

Чем солнечные вспышки опасны для людей?


Магнитные бури сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами. Беременные женщины и маленькие дети также могут жаловаться на самочувствие в дни космической нестабильности. 

Врач назвал способы пережить магнитную бурю
Врач назвал способы пережить магнитную бурю

При хроническом недосыпе или накопленной усталости чувствительность к погодным условиям и другим геоявлениям увеличивается. 


Как защититься от магнитных бурь?


Врачи рекомендуют метеочувствительным людям следить за давлением в дни солнечной активности, пить больше воды, не использовать смартфоны и ограничить физическую нагрузку. 
 
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#солнце
#фобос
#беременные магнитные бури
#космос
#здоровье
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Иностранный бренд спортивной обуви объявил о возвращении в Россию
«Ъ»: бренд спортивной обуви из Китая Sprandi решил вернуться в Россию
15 декабря 2023, 12:52

Фото: iStock/O_Lypa

Китайский бренд спортивной обуви Sprandi объявил о намерении вернуться на российский рынок. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что этот бренд обуви был крайне популярен в конце 1990-х. Однако Sprandi был вынужден покинуть Россию из-за снижения продаж и роста долгов в период экономического кризиса 2009 года. 

По данным отдела маркетинга компании Lestate, которая занимается дистрибуцией спортивных товаров, китайский бренд стремится стать альтернативой топовым производителям, но с продукцией по сравнительно низким ценам. 

Российские политические деятели неоднократно заявляли о том, что российская экономика смогла справиться с санкционным давлением и наладить собственное производство, заменяющее ранее поставляемую с Запада продукцию. 

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#россия
#экономика
#бренд
#китай
#рынок
#торговля
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В Подмосковье 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники борются с циклоном «Ваня»
15 декабря 2023, 12:24

Фото: istockphoto / Evgenia Sholohova

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что ночью Подмосковье накрыл мощный циклон «Ваня» и 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих устраняют его последствия. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Циклон «Ваня» сохраниться до конца недели в Московской области.

«Нагрузка большая, поэтому в субботу задействуем еще снегоуборочные роторы во дворах. Воскресенье также рабочий день — уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега», - отметил Андрей Воробьёв.

Кроме этого, губернатор порекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте и быть максимально внимательными на дорогах.

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#дворы
#циклон
#рабочий
#снегоуборочная техника
#снегопад
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