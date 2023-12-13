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Губернатор Кондратьев подтвердил возможное открытие аэропорта в Краснодаре

SHOT: Губернатор Кондратьев подтвердил возможное открытие аэропорта в Краснодаре
13 декабря 2023, 12:00
Фото: iStock/skyNext

Фото: iStock/skyNext

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кондратьев отметил, что решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта, который состоится в пятницу, 15 декабря. По данным источника, фактическая безопасность полётов в Краснодар уже проверена, остался лишь тестовый полёт из Внуково в Пашковский.

Аэропорт Краснодара, как и многие другие на юге России, в целях безопасности был закрыт сразу после начала специальной военной операции, 24 февраля 2024 года. Возобновление работы воздушных гаваней может косвенно свидетельствовать о приближении её завершения.

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#краснодар
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Автоинспекторы Серебряных Прудов начали контролировать выезд на встречную полосу
13 декабря 2023, 11:52

Фото: ГАИ г. о. Серебряные Пруды

В городском округе Серебряные Пруды началось профилактическое мероприятие «Встречная полоса», сообщили в Серебряно-Прудской Госавтоинспекции. Инспекторы ДПС будут предупреждать выезд автомобилей на встречку.
«Этот опасный манёвр приводит к самым тяжким последствиям в дорожно-транспортных происшествиях. Нарушение предусматривает штраф в размере 5 тыс рублей или лишение водительских прав сроком от 4 до 6 месяцев. На особом контроле автоинспекторов будет надзор за дорожным движением, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено», – говорится в сообщении. 
Проверки будут проходить до 17 декабря.
 
Госавтоинспекция Серебряных Прудов призвала водителей не совершать необдуманные маневры, быть внимательнее при выезде на полосу встречного движения и помнить, что необдуманные действия могут привести к непоправимым последствиям.
 
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#подмосковье
#московская область
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SHOT: Источник рассказал о сроках возобновления работы аэропорта в Краснодаре
SHOT: Аэропорт в Краснодаре может возобновить работу с 15 декабря
13 декабря 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Sitikka

Аэропорт Пашковский в Краснодаре закрыт уже почти два года, с 24 февраля 2022 года. Однако он может возобновить работу с 15 декабря.
Как сообщил осведомлённый источник телеграм-каналу SHOT, в этот день будет проведён тестовый полёт из московского аэропорта Внуково в Краснодар. Рейс осуществит авиакомпания «Азимут». После завершения проверочного перелёта будет принято окончательное решение о возможности возобновления функционирования аэропорта Пашковский. Эту же информацию корреспондентам телеграм-канала подтвердили в местной администрации.

Аэропорт Краснодара, как и многие другие на юге России, в целях безопасности был закрыт сразу после начала специальной военной операции, 24 февраля 2024 года. Возобновление работы воздушных гаваней может косвенно свидетельствовать о приближении её завершения.

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#аэропорт
#внуково
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#операции
#краснодар
#сво
#полеты
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Убийца депутата Старовойтовой передумал выходить по УДО
Осужденный за убийство Старовойтовой отозвал ходатайство об УДО
13 декабря 2023, 11:38

Фото: istock / sakhorn38

Осужденный за убийство депутата Галины Старовойтовой Виталий Акишин отказался выйти из колонии по УДО. Об этом сообщает пресс-служба Колпинского районного суда Санкт-Петербурга.
Из-за чего заключенный отозвал свое прошение об условно-досрочном освобождении неизвестно. Акишин принес извинения суду и объяснил свой поступок форс-мажором.  
 
В настоящее время ходатайство об отзыве УДО зарегистрировано в суде.  
 
Парламентарий Галина Старовойт была убита в 1998 году. Причиной расправы над женщиной стала ее политическая деятельность. Акишин, который проходил по делу организатором и исполнителем, приговорен к 23,5 годам лишения свободы. 

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#суд
#приговор
#убийство
#депутат
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Как украинские хакеры обвалили систему ФНС России и была ли утечка данных россиян
ФНС опровергла взлом украинскими хакерами налоговой системы России
13 декабря 2023, 11:05

Фото: istockphoto/blinow61

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 12 декабря была организована хакерская атака на сервера ФНС России. В результате взлома якобы была уничтожена инфраструктура налоговых органов, и все серверы оказались заражены вирусом. О том, что на самом деле произошло в сервисах ФНС и была ли утечка данных налогоплательщиков, читайте в материале «Радио 1».

ГУР Украины взломало ФНС России


Информация о том, что сервисы ФНС России были взломаны ГУР Украины появилась в сети 12 декабря. Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что военные разведчики проникли в центральный сервер налоговой службы, а затем взломали региональные сервера. Со ссылкой на управление разведки Украины, авторы порталов заявляли, что в результате хакерской атаки, были уничтожены все файлы и их резервные копии.

Утверждалось, что взлом привел к фактическому уничтожению инфраструктуры ФНС России. С целью подтверждения атаки на российский сервис, к информации о взломе были прикреплены скриншоты, которые были якобы сделаны хакерами, участвующими в атаке.

Украинские хакеры взломали свой налоговой сервис


Внимательные пользователи сети рассмотрели скриншоты украинских хакеров о взломе сервера ФНС России и пришли к выводу, что ГУР Украины «взломало» собственный сервер в фоторедакторе, так как на прикрепленных файлах виден ряд несостыковок.
Например, вместо названий файлов с вредоносными программами, было просто написано: «загрузка вируса».

Основным опровержением информации о хакерской атаке стало то, что сервис ФНС продолжил свою работу в России.


Названы размеры вознаграждений «белых» хакеров за помощь Минцифры
Названы размеры вознаграждений «белых» хакеров за помощь Минцифры

ФНС опровергла информацию о взломе налоговой системы России


Информацию о взломе налоговой системы в России, которую прежде растиражировали украинские интернет-ресурсы, не является действительностью. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе России. Также представители ФНС заверили, что персональные данные по-прежнему находятся в безопасности и надежно защищены.

Работа сервиса идет в штатном режиме, никаких сбоев зафиксировано не было, подчеркнули в налоговом органе.  


Мобильный оператор Kyivstar подвергнут хакерской атаке


Украинский мобильный оператор «Киевстар» перестал работать утром 12 декабря. Кроме того, перестали работать системы оповещения о воздушной тревоге в ряде городов Украины. Вскоре директор Kyivstar Александр Комаров заявил, что IT-инфраструктура компании оказалась разрушена после хакерской атаки.

Вину за произошедшее Служба безопасности Украины возложила на Россию. По факту взлома крупного мобильного оператора Украины возбуждено уголовное дело.
 
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#уголовное фнс
#сервис
#it
#хакеры
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В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за непогоды
13 декабря 2023, 10:07

Фото: iStock/Dreef

Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроэнергии из-за непогоды, которая обрушилась на регион в ночь на понедельник, 11 декабря. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Василий Голубев.
По словам губернатора, в течение ночи энергетикам удалось возобновить подачу света для более восьмидесяти тысяч человек. Однако при этом без электроэнергии в регионе на данный момент остаются около ста тысяч человек.

Голубев отметил, что аварийные службы работают круглосуточно. 

Ранее сообщалось, что свыше 300 человек, в том числе 71 ребенок, обратились за медицинской помощью в Ростове-на-Дону из-за гололеда, который продолжается в регионе вторые сутки. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. На данный момент в больницах региона увеличено количество дежурных смен, а также привлечены дополнительные бригады скорой помощи. 

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#помощь
#непогода
#гололёд
#электричество
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Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам
Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам на даче Сталина
13 декабря 2023, 09:47

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как консультировал президента РФ Владимира Путина по выборам на даче Сталина. Он поделился, что беседа шла «почти целый день». Об этом пишут РИА Новости.

«Что касается… Путина,… на мой взгляд, с первого дня, когда он пришел во власть, он почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку… Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — поделился воспоминаниями Зюганов, 
Отмечается, что глава КПРФ не уточнил о каких конкретно выборах он говорит. Он также выразил мнение, что Путин принял и попытался реализовать многое.

Ранее Герой СССР, полковник Владимир Горовой заявил, что Владимир Путин обладает исключительными, в том числе и лидерскими, качествами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
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#лидер
#кпрф
#путин
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Россиянка купила квартиру на деньги, вырученные за продажу краденой бумаги
13 декабря 2023, 09:47

Фото: istockphoto/artisteer

Самарская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщина похитила из офиса компании, где работала, бумагу на сумму более 24 миллионов рублей.
Как установили следователи, с мая 2020 года по октябрь 2021 года специалистка отдела хозяйственного обеспечения организации похитила у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги на общую сумму более 24 миллионов рублей. На вырученные от продажи краденого деньги она приобрела себе квартиру в Самаре и автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.

Обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств»). Дело вместе с обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Узнав об интересе правоохранителей к своей персоне, женщина распродала купленное имущество по заниженной стоимости и ударилась в бега. Сейчас она объявлена в международный розыск.

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#суд
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#ук
#мошенничество
#квартира
#офис
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В Росавиации привели динамику авиационных происшествий за 2023 год
Росавиация заявила о снижении на 1,3% числа авиационных происшествий в 2023 году
13 декабря 2023, 09:03

Фото: istockphoto/Takosan

В Росавиации рассказали об отсутствии тенденции к росту лётных инцидентов. Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года количество происшествий с самолётами снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе ведомства, с января по ноябрь 2023 года в России зафиксировано 670 случаев авиационных происшествий. Из них 400 случаев произошли по причине отказа авиатехники и двигателей. При этом отмечается, что число инцидентов, связанных с техническими неполадками, уменьшилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 2%.

В Росавиации связывают положительную динамику авиационных происшествий с ростом налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. Также отечественным авиакомпаниям обеспечен доступ к логистическим цепочкам, с помощью которых они своевременно получают нужные запчасти и детали, которые обеспечивают безаварийную эксплуатацию авиационной техники.

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#авиа самолет
#техника
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#снижение
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Суд изъял российский холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины
«Ъ»: подконтрольный спонсорам ВСУ холдинг предприятий ВПК передан Росимуществу
13 декабря 2023, 08:18

Фото: istock / andriano_cz

Суд в Волгоградской области закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, потребовавшая передать Росимуществу принадлежавший украинским экстремистам холдинг предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом информирует «Коммерсантъ».

В публикации сказано, что государству перешли компании в Свердловской и Волгоградской областях. Также решение суда затронуло предприятия на территории Ярославской области и республики Татарстан.

Изделия, которые производят эти предприятия, используются, в частности, для производства танков, самолетов и вертолетов. 

Как заявил заместитель Генерального прокурора России Ткачев Игорь, объекты холдинга имеют особую значимость для обороноспособности РФ и не могут принадлежать людям, выступающим против государства.

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