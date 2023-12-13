Губернатор Кондратьев подтвердил возможное открытие аэропорта в Краснодаре

Фото: iStock/skyNext
Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Аэропорт Краснодара, как и многие другие на юге России, в целях безопасности был закрыт сразу после начала специальной военной операции, 24 февраля 2024 года. Возобновление работы воздушных гаваней может косвенно свидетельствовать о приближении её завершения.
Читайте также:
SHOT: Источник рассказал о сроках возобновления работы аэропорта в Краснодаре
Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине
В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Екатерина Коршунова