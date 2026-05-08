Аэропорт Новокузнецка запустил рейсы во вьетнамский курортный город Дананг

08 мая 2026, 09:35

Фото: iStock/nonnie192

Жители Кемеровской области теперь смогут вылетать из аэропорта Новокузнецка во вьетнамский популярный курортный город Дананг. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.





По данным «Сiбдепо», рейсы в Дананг будет выполнять иностранный авиаперевозчик Vietjet Air. Вылеты планируется осуществлять один раз в 10 дней. Новое направление дополнит уже существующую программу полетов во Вьетнам.





«Расширение маршрутной сети дает пассажирам свободу выбора. Теперь путешественники могут самостоятельно решать, какой вьетнамский курорт им больше по душе, и планировать отдых под собственные предпочтения», — отметил управляющий директор аэропорта Новокузнецка Эдуард Овагимян.