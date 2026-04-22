Турист подсыпал снотворное мужчине во время рейса в одну азиатскую страну
Турист, следовавший рейсом из катарской столицы Дохи на Пхукет, подозревается в подмешивании снотворного в напиток другому пассажиру. Об этом сообщает издание Phuket Times со ссылкой на жену пострадавшего тайца.
По данным источника, инцидент произошел в салоне самолета. Мужчина, предположительно арабского происхождения, завязал разговор с гражданином Таиланда и предложил ему апельсиновый сок. После употребления напитка у пострадавшего проявились симптомы, напоминающие состояние сильного алкогольного опьянения.
В результате тайский пассажир провел без сознания почти двое суток, слабо реагируя на происходящее вокруг. Несмотря на характерный для таких случаев риск кражи, личные вещи мужчины остались нетронутыми.
В настоящее время подробности происшествия уточняются. Официальных комментариев от авиакомпании и правоохранительных органов Таиланда на момент написания заметки не поступало.
