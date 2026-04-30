Россиян продержали в аэропорту Вьетнама пять часов без еды и воды
Несколько сотен российских туристов, включая семьи с детьми, застряли в «серой зоне» аэропорта Камрань во Вьетнаме. Они не могут пройти пограничный контроль около пяти часов, сообщает «Московский комсомолец» в Самаре.
По информации издания, среди пассажиров — жители Самары, Тольятти и Казани. Людям не предоставляют воду и питание, не выпускают на свежий воздух.
Предварительная причина задержки — сбой программного обеспечения, используемого для проверки виз. Туристы также жалуются, что сотрудники аэропорта не дают никаких дополнительных разъяснений о ситуации.
Ранее на Бали туристы из РФ застряли на скале, их пришлось спасать с помощью вертолёта.
